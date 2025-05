Un ospite speciale ha accompagnato la puntata di Sky Tennis Club: Fabio Fognini, dopo il suo addio agli Internazionali di Roma. In studio, con Stefano Meloccaro, anche Laura Golarsa e Flavia Pennetta: si è parlato di Fognini, certo, ma anche della strada per il Roland Garros. Chi lo vincerà? La puntata integrale è disponibile On Demand e su Sky Sport Insider