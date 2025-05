‘Petit garçon’, ‘Enfant prodige’ e chi più ne ha più ne metta: Gasquet è stata la grande speranza del tennis francese e quelle aspettative non gli hanno fatto bene. Ma la classe non è mai mancata e quel rovescio a una mano resta l'emblema del suo tennis brillante. Contro Sinner al Roland-Garros, ha giocato la sua ultima partita da professionista: ritratto di un campione che ha lottato più del dovuto per emergere