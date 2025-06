Semifinali con Sinner e Musetti: il programma

A Parigi è tempo delle semifinali maschili con Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic. Semifinali anche nel torneo di doppio femminile, con la coppia Errani/Paolini in campo. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Venerdì imperdibile al Roland Garros, con le semifinali maschili al via. In campo ben due italiani: Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Il carrarino, dopo la vittoria contro Tiafoe ai quarti di finale, sfiderà il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, in quella che sarà la terza sfida tra i due in poche settimane (dopo la finale a Monte-Carlo e la semifinale agli Internazionali d'Italia). Oltre a Musetti, spazio anche a Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo affronterà Novak Djokovic (reduce dalla vittoria in rimonta contro Zverev) per conquistare la sua prima finale in carriera nello Slam parigino. Il bilancio nei precedenti è in perfetta parità: 4-4, ma Jannik ha vinto gli ultimi tre match. Nel doppio femminile, in campo Sara Errani (che giovedì ha trionfato in doppio misto con Vavassori) e Jasmine Paolini contro la coppia Andreeva/Shnaider.