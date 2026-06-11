Sorteggiato il tabellone delle Finals della Billie Jean King Cup, in programma dal 22 al 27 settembre. L'Italia, campione in carica, debutterà contro la Cina. Poi potenziale semifinale contro Ucraina e Belgio. Dall'altra parte del tabellone Kazakistan-Spagna e Repubblica Ceca-Gran Bretagna

Inizierà contro la Cina la difesa del titolo in Billie Jean King Cup per l'Italia. Questo è l'esito del sorteggio svolto a Shenzhen, sede che ospiterà le Finals anche per questa edizione. Le azzurre di Tathiana Garbin, teste di serie n. 1 del tabellone e a caccia del tris, affronteranno dunque ai quarti di finale le padrone di casa, già battute lo scorso anno. In caso di successo, la semifinale si giocherà contro la vincente del match tra Ucraina e Belgio. Dall'altra parte del tabellone Kazakistan-Spagna e Repubblica Ceca-Gran Bretagna. La final eight si giocherà dal 22 al 27 settembre allo Shenzhen Bay Sports Centre Arena. Tutti gli incontri saranno composti da tre partite: due singolari seguiti da un doppio. Tutti i match si giocheranno al meglio dei tre set con tie-break.