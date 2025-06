Chi ha assistito, dal vivo o in televisione, alla finale di Parigi tra Sinner e Alcaraz ha perfettamente capito che il tennis è entrato in una nuova epoca, quella segnata da una rivalità leale ed epica, che ha già una sua estetica: da una parte il fuoco, dall'altra il ghiaccio. E' come se il tennis sia riuscito a salvare se stesso, trovando i suoi nuovi dei senza doverli cercare con affanno