Sarà un lunedì imperdibile a Wimbledon, tutto da seguire come sempre in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la prima volta nella storia, sono ben tre gli italiani protagonisti agli ottavi di finale della stessa edizione ai Championship: Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il numero 1 al mondo, dopo un percorso per ora netto a Wimbledon (non ha ancora perso un set), affronterà per la sesta volta in carriera il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 21 al mondo). Flavio Cobolli, che giocherà per la prima volta in carriera un ottavo a Wimbledon, se la vedrà contro Marin Cilic (numero 83 del ranking Atp). Lorenzo Sonego, dopo l'incredibile vittoria dalla durata di 5 ore contro Nakashima, sfiderà la testa di serie numero 10 Ben Shelton, in quella che sarà la terza sfida di fila in uno Slam tra i due (essendosi affrontati quest'anno già agli Australian Open e al Roland Garros, in cui ha sempre vinto l'americano).