La lezione (di tennis e di vita) di Jannik Sinner

Una settimana dopo Wimbledon, Jannik Sinner è ancora lì. E noi con lui. Perché è un riferimento da osservare. Non solo per i titoli, ma per ciò che rappresenta: lavoro, serietà, equilibrio. Tra le sfide vinte e quelle da affrontare, è una presenza silenziosa e forte, che ispira e indica la via. Una cometa vera, da seguire. Senza scorciatoie