Sinner-Galan sabato LIVE su Sky Sport

Jannik Sinner torna in campo sabato (con orario da definire) per il suo debutto al Cincinnati Open, settimo Masters 1000 della stagione. L'azzurro, reduce dal trionfo di Wimbledon, affronta al 2° turno il colombiano Daniel Galan. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo il trionfo di Wimbledon. Sabato 9 agosto, con orario da definire, il n°1 del mondo debutta al Cincinnati Open affrontando al 2° turno il colombiano Daniel Galan, n°134 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.