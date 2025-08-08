Sinner-Galan sabato LIVE su Sky Sport

Sinner-Galan all'Atp Cincinnati, dove vedere in tv e streamingcincinnati open
Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo il trionfo di Wimbledon. Sabato 9 agosto, con orario da definire, il n°1 del mondo debutta al Cincinnati Open affrontando al 2° turno il colombiano Daniel Galan, n°134 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner-Galan, tutti i precedenti
Jannik ha già affrontato in due occasioni Galan. La prima risale al 2021, in un match di round robin di Coppa Davis e delle prime apparizioni del n°1 del mondo in maglia azzurra, con un netto successo dell'italiano. Sinner si è poi ripetuto sull'erba di Wimbledon 2023, quando sconfisse il sudamericano in tre set agli ottavi.
- Davis Cup 2021: Sinner b. Galan 75 60
- Wimbledon 2023: Sinner b. Galan 76 64 63
Sinner debutta con Galan: il tabellone di Jannik
Il programma su Sky Sport di sabato 9 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dalle 23.15