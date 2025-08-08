Sinner-Galan sabato LIVE su Sky Sport

Esplora tutte le offerte Sky
Jannik Sinner torna in campo sabato (con orario da definire) per il suo debutto al Cincinnati Open, settimo Masters 1000 della stagione. L'azzurro, reduce dal trionfo di Wimbledon, affronta al 2° turno il colombiano Daniel Galan. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo il trionfo di Wimbledon. Sabato 9 agosto, con orario da definire, il n°1 del mondo debutta al Cincinnati Open affrontando al 2° turno il colombiano Daniel Galan, n°134 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sinner-Galan, tutti i precedenti

Jannik ha già affrontato in due occasioni Galan. La prima risale al 2021, in un match di round robin di Coppa Davis e delle prime apparizioni del n°1 del mondo in maglia azzurra, con un netto successo dell'italiano. Sinner si è poi ripetuto sull'erba di Wimbledon 2023, quando sconfisse il sudamericano in tre set agli ottavi. 

  • Davis Cup 2021: Sinner b. Galan 75 60
  • Wimbledon 2023: Sinner b. Galan 76 64 63

Il programma su Sky Sport di sabato 9 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW  dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW  dalle 17 alle 20 e dalle 23.15

