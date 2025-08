Jannik Sinner debutterà tra sabato e domenica al Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione e ultimo test in vista degli US Open. Il n°1 esordirà contro uno tra il ceco Kopriva e un qualificato. All'orizzonte un possibile derby ai quarti con Musetti e la semifinale con Fritz. L'eventuale rivincita di Wimbledon con Alcaraz potrà arrivare solo in finale. Ecco il potenziale cammino di Jannik e i possibili avversari in Ohio: il torneo dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE