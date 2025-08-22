Introduzione
Manca sempre meno all'inizio dello US Open. Jannik Sinner difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, oltre al numero 1 del ranking Atp. Nel femminile, per l'Italia occhi puntati su Jasmine Paolini, testa di serie numero 7. Qui tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo Slam di questa stagione, in programma a Flushing Meadows e da seguire in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
L'ultimo Slam della stagione
- A Flushing Meadows è tutto pronto per l'inizio dello US Open. Parliamo dell'ultimo Slam della stagione 2025. Si riparte da Jannik Sinner, numero 1 al mondo e soprattutto campione in carica dopo la vittoria arrivata nello scorso anno in finale contro l'americano Taylor Fritz.
- Attenzione chiaramente anche ad Alcaraz, reduce da 7 finali consecutive e dal successo al Masters 1000 di Cincinnati (a seguito del ritiro di Sinner dopo il quinto game del primo set).
Sinner-Alcaraz, a New York in palio il numero 1 al mondo
- Jannik Sinner dovrà difendere il titolo vinto lo scorso anno, ma non solo. Allo US Open Jannik dovrà infatti confermarsi anche numero 1 al mondo del ranking. Il vantaggio su Alcaraz è di 1.890 punti. Sinner a New York scarterà 2.000 punti, mentre Alcaraz solo 50 (poiché è stato eliminato al 2° turno un anno fa). Virtualmente, dunque, Alcaraz inizierà il torneo davanti all'azzurro (9.540 punti dello spagnolo, 9.480 quelli di Sinner).
- Per rimanere numero 1, Sinner dovrà fare 60 punti in più del rivale (che vuol dire superare un turno in più dell'avversario).
- Alcaraz, invece, per diventare nuovo numero 1 dovrà fare lo stesso risultato di Sinner a New York. In caso di ennesima finale tra i due, Alcaraz sarebbe costretto a diventare campione per il sorpasso.
RANKING ATP: COSA DEVE FARE SINNER PER RIMANERE NUMERO 1
Gli italiani al via
- Jannik SINNER (testa di serie numero 1)
- Lorenzo MUSETTI (testa di serie numero 10)
- Flavio COBOLLI (testa di serie numero 24)
- Luciano DARDERI (testa di serie numero 32)
- Lorenzo SONEGO
- Matteo ARNALDI
- Mattia BELLUCCI
- Luca NARDI
Il torneo femminile
- Nel torneo femminile, invece, si riparte da Aryna Sabalenka, vincitrice dello US Open la scorsa edizione dopo la vittoria contro Jessica Pegula in due set (7-5, 7-5).
- Per l'Italia immancabile presenza di Jasmine Paolini, che sarà testa di serie numero 7. Oltre a Paolini (che debutterà contro una qualificata), presenti anche Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.
Il calendario del torneo
- Domenica 24 agosto: primo turno (maschile e femminile)
- Lunedì 25 agosto: primo turno (maschile e femminile)
- Martedì 26 agosto: primo turno (maschile e femminile)
- Mercoledì 27 agosto: secondo turno (maschile e femminile)
- Giovedì 28 agosto: secondo turno (maschile e femminile)
- Venerdì 29 agosto: terzo turno (maschile e femminile)
- Sabato 30 agosto: terzo turno (maschile e femminile)
- Domenica 31 agosto: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Lunedì 1° settembre: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Martedì 2 settembre: quarti di finale (maschile e femminile)
- Mercoledì 3 settembre: quarti di finale (maschile e femminile)
- Giovedì 4 settembre: semifinali femminili
- Venerdì 5 settembre: semifinali maschili
- Sabato 6 settembre: finale femminile
- Domenica 7 settembre: finale maschile
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 50 punti
- Terzo turno: 100 punti
- Ottavi di finale: 200 punti
- Quarti di finale: 400 punti
- Semifinale: 800 punti
- Finalista: 1.300 punti
- Campione: 2.000 punti
Il montepremi da record
- Primo turno: 110.000 $
- Secondo turno: 154.000 $
- Terzo turno: 237.000 $
- Ottavi di finale: 400.000 $
- Quarti di finale: 660.000 $
- Semifinali: 1.260.000 $
- Finalista: 2.500.000 $
- Campione: 5.000.000 $
Com'è andata l'edizione 2024
- Vincitore del torneo singolare maschile: Jannik Sinner (in finale contro Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5)
- Vincitore del torneo singolare femminile: Aryna Sabalenka (in finale contro Jessica Pegula 7-5, 7-5)
- Vincitori del torneo di doppio maschile: Purcell/Thompsonn (in finale contro Krawietz/Puetz 6-4, 7-6)
- Vincitrici del torneo di doppio femminile: Ostapenko/Kichenok 6-4, 6-3 (in finale contro Zhang e Mladenovic)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2024: Jannik SINNER
- 2023: Novak DJOKOVIC
- 2022: Carlos ALCARAZ
- 2021: Daniil MEDVEDEV
DONNE
- 2024: Aryna SABALENKA
- 2023: Coco GAUFF
- 2022: Iga SWIATEK
- 2021: Emma RADUCANU
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
- Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni del torneo di Flushing Meadows. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso. Infine, come accade per i tornei Atp e Wta, sarà disponibile Sky Sport Plus, la pagina interattiva per poter scegliere qualunque match, di singolare o di doppio, su qualunque campo: per i clienti Sky è sufficiente andare sul canale Sky Sport Tennis (203) e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Stream e Sky Glass se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco. E in più, nella sezione Classifiche, il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è invece disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini live dai campi di gioco
