Musetti: "Parigi brutta botta, qui mi gioco tanto"
Dopo gli infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni negli ultimi mesi, Musetti è pronto a viversi al meglio gli Us Open. La condizione fisica non è ancora al massimo, il tipo di superficie non è quello più congeniale, ma l'obiettivo finale è molto più grande di qualsiasi tipo di ostacolo. Su Sky Sport Insider la sua intervista prima dell'ultimo Slam della stagione
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider