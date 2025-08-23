Musetti: "Parigi brutta botta, qui mi gioco tanto"

Dopo gli infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni negli ultimi mesi, Musetti è pronto a viversi al meglio gli Us Open. La condizione fisica non è ancora al massimo, il tipo di superficie non è quello più congeniale, ma l'obiettivo finale è molto più grande di qualsiasi tipo di ostacolo. Su Sky Sport Insider la sua intervista prima dell'ultimo Slam della stagione