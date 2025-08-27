Introduzione

Numero 36 al mondo, tre titoli Atp vinti in carriera e il tifo per l'Everton e i Portland Trail Blazers. Qui tutto quello che c'è da sapere su Alexei Popyrin, avversario al secondo turno dello US Open di Jannik Sinner. Il match, in programma nella giornata di giovedì 28 agosto con orario da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE DI SINNER