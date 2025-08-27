Alexei Popyrin, chi è l'avversario di Sinner agli US Openus open
Introduzione
Numero 36 al mondo, tre titoli Atp vinti in carriera e il tifo per l'Everton e i Portland Trail Blazers. Qui tutto quello che c'è da sapere su Alexei Popyrin, avversario al secondo turno dello US Open di Jannik Sinner. Il match, in programma nella giornata di giovedì 28 agosto con orario da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Chi è Alexei Popyrin
- Popyrin è nato a Sydney il 5 agosto 1999. È un tennista australiano di origini russe.
- Attualmente è il numero 36 al mondo. Il suo best ranking è stato il 19° posto conquistato nell'agosto del 2025 dopo aver raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Toronto.
- Quest'anno vanta 16 vittorie e 19 sconfitte.
Gli inizi
- Soprannominato 'Pop', l'australiano ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni alla Kim Warwick Tennis Academy (a Hornsby, Australia).
- Il tennis è lo sport di famiglia. Anche suo fratello Anthony e sua sorella Sonia, infatti, lo praticano.
- Il debutto tra i professionisti avvenne nel gennaio 2016, con il primo titolo che arrivò nel 2017 a seguito della vittoria su Laurynas Grigelis nella finale dell'ITF Poland F4.
- Da juniores, nel 2017, vinse il Trofeo Bonfiglio e il Roland Garros, salendo al numero 2 della classifica mondiale under 18, con immediato passaggio tra i pro.
Dall'Australia all'Italia
- Nel corso dei primi anni della sua carriera Popyrin si è allenato in tre zone diverse: prima in Australia, poi negli Stati Uniti (in Florida, dove muove i primi passi nel tennis all'Academy di Bollettieri) e infine in Europa fra Francia, Spagna (dove come vicino di casa aveva il connazionale Alex De Minaur) e Italia (in cui tra il 2011 e 2012 è stato allievo di Riccardo Piatti al Bordighera Lawn Club 1878).
- Proprio per questo, parla inglese, russo e spagnolo.
- All'età di 7 anni, Popyrin si è trasferito a Dubai per 2 anni, dove ha lavorato come raccattapalle per l'Atp 500.
Occhio al suo dritto e al servizio!
- Il suo colpo preferito è il dritto, ma attenzione anche al servizio: nella media degli ace a partita è a ridosso della top 10 del circuito.
- Come torneo, sarà anche perché è padrone di casa, ama l'Australian Open, mentre le sue superfici sono la terra battuta e il cemento (che è la superficie dello US Open, in cui affronterà Sinner al secondo turno).
Gli idoli Del Potro, Bolt e non solo
- Sono due gli idoli che Popyrin aveva da bambino: il primo era Juan Martin Del Potro, da cui è cresciuto ancor di più l'amore per il tennis (che già praticava da piccolo). L'altro è invece il velocista Usain Bolt.
- Appassionato anche di serie Tv, la sua preferita è 'Il Trono di Spade'.
- Ascolta anche tanta musica, in particolare ama le canzoni di Ed Sheeran.
L'amore per l'Everton e… i Portland Blazers!
- Gli piace il basket, il calcio, il golf, giocare alla PlayStation e leggere. Un libro che consiglia: 'Fever' di Mary Beth Keane.
- Calcio e basket lo portano a tifare per l'Everton (squadra di calcio inglese che gioca in Premier League) e i Portland Trail Blazers (squadra di NBA).
- Il suo cibo preferito? Il sushi!
I tre titoli Atp vinti in carriera
- Il primo arrivò il 28 febbraio del 2021, quando Popyrin batté a Singapore Aleksander Bublik con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-2. Vittoria che lo portò all'82° posto nel ranking.
- Nel 2023, a Umago conquistò il titolo sconfiggendo in finale Stan Wawrinka per 6-7, 6-3, 6-4.
- L'ultimo, almeno per il momento, risale al Masters 1000 di Montreal (primo '1000' in carriera) vinto nel 2024 al termine di un percorso incredibile: prima le vittorie in rimonta sui top 10 Dimitrov e Hurkacz, poi il successo in finale contro Sebastian Korda, in quella che l'australiano definì a fine partita come "la più bella settimana della mia carriera". Con questo successo è diventato il quarto giocatore australiano a vincere un Masters 1000 dopo Pat Rafter, Mark Philipoussis e Lleyton Hewitt.
La vittoria contro Djokovic lo scorso anno allo US Open
- È il successo più importante della sua carriera: Popyrin ha battuto Novak Djokovic (che era numero 2 al mondo) 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 al terzo turno dello US Open nel 2024 raggiungendo il suo primo ottavo di finale del Grande Slam.
- L'australiano vanta 11 vittorie contro giocatori della top 10, di cui 6 arrivate solo nella stagione 2024.
Il debutto allo US Open 2025
Nessun problema per Popyrin alla prima partita allo US Open. L'australiano ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6.
- 1° turno: Popyrin b. Ruusuvuori 6-3, 6-4, 7-6
L'unico precedente con Sinner
C’è solo un precedente tra Sinner e Popyrin: risale a ben quattro anni fa ed è stato vinto dall'australiano. Parliamo del secondo turno giocato sulla terra rossa di Madrid, in cui Popyrin ebbe la meglio con il punteggio di 7-6, 6-2, conquistando da numero 76 al mondo la qualificazione agli ottavi di finale.
- Madrid 2021: Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2
Popyrin: "Come battere Sinner? Ho un piano"
- Dopo la vittoria contro Ruusuvuori, l'australiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il numero 1 al mondo: "Se ho un piano per battere Sinner? Ce l'ho, ma non lo dico. Lo tengo per me. Jannik fa tutto benissimo. Ha dei punti deboli, ma li nasconde benissimo".