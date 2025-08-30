Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musetti-Cobolli agli US Open, il risultato in diretta live della partita

live us open

Derby azzurro sul Louis Armstrong: Lorenzo Musetti sfida l'amico Flavio Cobolli per un posto negli ottavi di finale, traguardo mai raggiunto dai due azzurri a Flushing Meadows. Il match sarà in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE

in evidenza

MUSETTI-COBOLLI LIVE ALLE 17 SU SKY SPORT UNO

  • Guarda Musetti-Cobolli su Sky o in streaming su NOW
  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
  • a seguire - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
  • ore 17.30 - Frech (Pol) vs Gauff (Usa)
  • a seguire - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
  • ore 1 - Kalinskaya vs Swiatek (Pol)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 17 - Noskova (Cze) vs Muchova (Cze)
  • a seguire - Wong (Hkg) vs Rublev
  • non prima delle 22.30 - Anisimova (Usa) vs Cristian (Rou)

SKY SPORT 252

  • non prima delle 19 - Munar (Esp) vs Bergs (Bel)
  • non prima delle 22 - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)

SKY SPORT 253

  • non prima delle 18.30 - Parry (Fra) vs Kostyuk (Ukr)
  • a seguire - Majchrzak (Pol) vs Riedi (Sui)
  • a seguire - Alexandrova vs Siegemund (Ger)
LIVE

Bilancio negativo, invece, per Flavio Cobolli contro gli altri azzurri: 3 vittorie (l'ultima contro Francesco Passaro, al primo turno a New York) e 4 sconfitte

Musetti ha un bilancio in attivo contro i connazionali: 12 vittorie e 4 sconfitte. Lorenzo ha una serie aperta di quattro successi di fila e non perde con un italiano dalla semifinale di Stoccarda 2024, contro Matteo Berrettini

Allenamento insieme

A circa un'ora dall'inizio, Musetti e Cobolli effettuano il warm up sul Louis Armstrong prima di sfidarsi per un posto valido agli ottavi di finale degli Us Open

Grandi amici fuori dal campo, Musetti e Cobolli non si sono mai affrontati nel circuito maggiore: per loro sarà un confronto inedito

Entrambi hanno eguagliato il loro miglior risultato a Flushing Meadows: chi vince, infatti, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale agli US Open. Il vincente sarà anche il decimo italiano di sempre alla seconda settimana dello slam newyorkese

Cobolli è rimasto in campo nelle prime due partite per 8 ore e 19 minuti. Musetti, invece, ha impiegato 4 ore e 39 minuti per battere Mpetshi Perricard e Goffin

Finora percorso differente per i due azzurri. Musetti è reduce dal successo agevole sul belga Goffin, dopo la vittoria in rimonta all'esordio su Giovanni Mpetshi Perricard. Ben più complesse, invece, le prime due partite di Cobolli, vinte entrambe al quinto set contro Passaro e Brooksby

Il cammino di Cobolli

  • 1° turno: vs Passaro 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3
  • 2° turno: vs Brooksby 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6

Il cammino di Musetti

  • 1° turno: vs Mpetshi Perricard 6-7, 6-3, 6-4, 6-4
  • 2° turno: vs Goffin 6-4, 6-0, 6-2

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
  • a seguire - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
  • ore 17.30 - Frech (Pol) vs Gauff (Usa)
  • a seguire - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
  • ore 1 - Kalinskaya vs Swiatek (Pol)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 17 - Noskova (Cze) vs Muchova (Cze)
  • a seguire - Wong (Hkg) vs Rublev
  • non prima delle 22.30 - Anisimova (Usa) vs Cristian (Rou)

SKY SPORT 252

  • non prima delle 19 - Munar (Esp) vs Bergs (Bel)
  • non prima delle 22 - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)

SKY SPORT 253

  • non prima delle 18.30 - Parry (Fra) vs Kostyuk (Ukr)
  • a seguire - Majchrzak (Pol) vs Riedi (Sui)
  • a seguire - Alexandrova vs Siegemund (Ger)

Il match è in programma alle 17, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

È derby azzurro agli US Open. Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli apriranno il programma di giornata sul Louis Armstrong Stadium: in palio un posto negli ottavi di finale

Tennis: Altre Notizie

Musetti-Cobolli LIVE alle 17 su Sky Sport Uno

live us open

Derby azzurro sul Louis Armstrong: Lorenzo Musetti sfida l'amico Flavio Cobolli per un posto...

Sinner e Musetti-Cobolli: il programma di oggi

us open

Sabato di grande tennis azzurro a Flushing Meadows. Torna in campo Jannik Sinner, opposto al...

Djokovic al 69° ottavo Slam. Shelton si ritira

us open

Djokovic supera Norrie in quattro set e raggiunge il 69° ottavo di finale Slam, come Roger...

Sinner-Shapovalov LIVE oggi su Sky Sport

us open

Sinner ritrova Shapovalov quattro anni dopo l'unico precedente, vinto dal canadese a Melbourne....

Musetti-Cobolli sabato alle 17 LIVE su Sky Sport

us open

Derby azzurro a Flushing Meadows tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Amici fuori dal campo,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS