Musetti-Cobolli agli US Open, il risultato in diretta live della partita
Derby azzurro sul Louis Armstrong: Lorenzo Musetti sfida l'amico Flavio Cobolli per un posto negli ottavi di finale, traguardo mai raggiunto dai due azzurri a Flushing Meadows. Il match sarà in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
- a seguire - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30 - Frech (Pol) vs Gauff (Usa)
- a seguire - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
- ore 1 - Kalinskaya vs Swiatek (Pol)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17 - Noskova (Cze) vs Muchova (Cze)
- a seguire - Wong (Hkg) vs Rublev
- non prima delle 22.30 - Anisimova (Usa) vs Cristian (Rou)
SKY SPORT 252
- non prima delle 19 - Munar (Esp) vs Bergs (Bel)
- non prima delle 22 - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)
SKY SPORT 253
- non prima delle 18.30 - Parry (Fra) vs Kostyuk (Ukr)
- a seguire - Majchrzak (Pol) vs Riedi (Sui)
- a seguire - Alexandrova vs Siegemund (Ger)
Bilancio negativo, invece, per Flavio Cobolli contro gli altri azzurri: 3 vittorie (l'ultima contro Francesco Passaro, al primo turno a New York) e 4 sconfitte
Musetti ha un bilancio in attivo contro i connazionali: 12 vittorie e 4 sconfitte. Lorenzo ha una serie aperta di quattro successi di fila e non perde con un italiano dalla semifinale di Stoccarda 2024, contro Matteo Berrettini
Allenamento insieme
A circa un'ora dall'inizio, Musetti e Cobolli effettuano il warm up sul Louis Armstrong prima di sfidarsi per un posto valido agli ottavi di finale degli Us Open
Grandi amici fuori dal campo, Musetti e Cobolli non si sono mai affrontati nel circuito maggiore: per loro sarà un confronto inedito
Entrambi hanno eguagliato il loro miglior risultato a Flushing Meadows: chi vince, infatti, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale agli US Open. Il vincente sarà anche il decimo italiano di sempre alla seconda settimana dello slam newyorkese
Cobolli è rimasto in campo nelle prime due partite per 8 ore e 19 minuti. Musetti, invece, ha impiegato 4 ore e 39 minuti per battere Mpetshi Perricard e Goffin
Finora percorso differente per i due azzurri. Musetti è reduce dal successo agevole sul belga Goffin, dopo la vittoria in rimonta all'esordio su Giovanni Mpetshi Perricard. Ben più complesse, invece, le prime due partite di Cobolli, vinte entrambe al quinto set contro Passaro e Brooksby
Il cammino di Cobolli
- 1° turno: vs Passaro 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3
- 2° turno: vs Brooksby 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6
Il cammino di Musetti
- 1° turno: vs Mpetshi Perricard 6-7, 6-3, 6-4, 6-4
- 2° turno: vs Goffin 6-4, 6-0, 6-2
Il match è in programma alle 17, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È derby azzurro agli US Open. Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli apriranno il programma di giornata sul Louis Armstrong Stadium: in palio un posto negli ottavi di finale