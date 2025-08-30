Sinner-Shapovalov più tardi LIVE su Sky Sport Uno

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Shapovalov agli US Open, il risultato in diretta live della partita

live us open

Jannik Sinner ritrova Denis Shapovalov quattro anni dopo l'unico precedente: in palio un posto negli ottavi di finale a New York. Il match, secondo sull'Arthur Ashe (dopo Gauff-Frech), sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

LIVE: MUSETTI-COBOLLITUTTI I RISULTATI

SINNER-SHAPOVALOV DOPO GAUFF-FRECH SU SKY SPORT UNO

LIVE

Shapovalov, invece, torna al 3° turno a New York per la prima volta dal 2022. Il canadese, che lo scorso luglio ha conquistato il torneo di Los Cabos, è reduce dal successo in quattro set contro il francese Valentin Royer

Sinner arriva alla sfida odierna dopo due ottime prestazioni, contro Vit Kopriva a Alexei Popyrin. In totale solo 11 game persi dal n. 1 al mondo

Il cammino di Shapovalov

  • 1° turno: vs Fucsovics 6-4, 6-4, 6-0
  • 2° turno: vs Royer 7-6, 3-6, 7-6, 6-3

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: vs Kopriva 6-1, 6-1, 6-2
  • 2° turno: vs Popyrin 6-3, 6-2, 6-2

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • LIVE - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
  • a seguire - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • LIVE - Frech (Pol) vs Gauff (Usa)
  • a seguire - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
  • ore 1 - Kalinskaya vs Swiatek (Pol)

SKY SPORT MAX (206)

  • LIVE - Noskova (Cze) vs Muchova (Cze)
  • a seguire - Wong (Hkg) vs Rublev
  • non prima delle 22.30 - Anisimova (Usa) vs Cristian (Rou)

SKY SPORT 252

  • non prima delle 19 - Munar (Esp) vs Bergs (Bel)
  • non prima delle 22 - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)

SKY SPORT 253

  • non prima delle 18.30 - Parry (Fra) vs Kostyuk (Ukr)
  • a seguire - Majchrzak (Pol) vs Riedi (Sui)
  • a seguire - Alexandrova vs Siegemund (Ger)

Il match, secondo di giornata sull'Arthur Ashe Stadium (dopo Gauff-Frech), sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Terzo impegno agli US Open per Jannik Sinner. L'azzurro sfida Denis Shapovalov per un posto negli ottavi di finale

