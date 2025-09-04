Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Lorenzo Musetti deve essere orgoglioso di sé e di tutti i suoi progressi

Renzo Furlan

©IPA/Fotogramma

Con la sua eleganza, il numero 10 del mondo ha dimostrato di essere veramente cresciuto in questo 2025. Ha lasciato alle spalle i problemi della stagione sull’erba e si prepara ai prossimi tornei con un obiettivo molto chiaro in testa: le Finals di Torino che sono a un passo. Su Sky Sport Insider, il commento di Renzo Furlan

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ