La Bulgaria ha trovato un nuovo Dimitrov: si chiama Ivanov e ha vinto Wimbledon e Us Open
A nemmeno 17 anni ha conquistato consecutivamente i titoli di Wimbledon e dello US Open juniores, come solo i grandissimi hanno saputo fare. Cresciuto nella Rafa Nadal Academy, è stato il primo tennista classe 2008 a vincere un torneo tra i pro. Su di lui, ora, si poggiano tutte le speranze sportive della Bulgaria, sognando magari un giorno di arrivare fino alla Coppa Davis
