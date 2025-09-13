A nemmeno 17 anni ha conquistato consecutivamente i titoli di Wimbledon e dello US Open juniores, come solo i grandissimi hanno saputo fare. Cresciuto nella Rafa Nadal Academy, è stato il primo tennista classe 2008 a vincere un torneo tra i pro. Su di lui, ora, si poggiano tutte le speranze sportive della Bulgaria, sognando magari un giorno di arrivare fino alla Coppa Davis