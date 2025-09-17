Austria in Coppa Davis: chi sono gli avversari dell'Italia ai quarticoppa davis
Introduzione
Il cammino dell'Italia in Coppa Davis inizierà contro l'Austria che per la prima volta giocherà le Finals. Autentica rivelazione dell'edizione 2025, la selezione capitanata da Jurgen Melzer ha raggiunto Bologna eliminando prima la Finlandia e poi, a sorpresa, l'Ungheria. Nessuna grande individualità (il migliore per classifica è Filip Misolic, n. 92 Atp), ma tanto lavoro di squadra alle spalle per riportare l'Austria tra le migliore otto nazioni al mondo 13 anni dopo l'ultima volta. E l'Italia tornerà ad affrontarla dopo 35 anni
Quello che devi sapere
La storia dell'Austria in Coppa Davis
- Il ritorno nel G8 del tennis mondiale, 13 anni dopo l'ultima volta. È la storia dell'Austria, autentica rivelazione della Coppa Davis 2025 e avversaria dell'Italia nei quarti di finale di Bologna. Per la prima volta la selezione austriaca giocherà le Finals di Davis, un traguardo frutto del lavoro di squadra fatto in questi anni da Jurgen Melzer;
- Nessuna grande individualità, ma tanto lavoro di gruppo. "Abbiamo rimesso l'Austria sulla mappa del tennis" aveva detto capitan Melzer dopo la vittoria 4-0 contro la Finlandia nel primo turno di qualificazione. Poi l'impresa in casa dell'Ungheria per volare a Bologna;
- L'Austria gioca la Coppa Davis dal 1905: in totale 171 ties giocati (bilancio 82-89) e 23 anni nel Gruppo Mondiale. Il miglior risultato risale al 1990, quando gli austriaci - che potevano contare su Thomas Muster e Horst Skoff - persero in semifinale contro gli Stati Uniti di Andre Agassi e Michael Chang
Come è arrivata alle Finals
- I ragazzi di Jurgen Melzer giocheranno per la prima volta la Final 8 di Coppa Davis. Il miglior risultato della selezione austriaca dal 2012, quando venne eliminata ai quarti (ma con il vecchio format) dalla Spagna;
- L'Austria, che nel primo turno di qualificazione aveva battuto nettamente la Finlandia per 4-0, ha raggiunto Bologna grazie alla vittoria per 3-2 sull'Ungheria. Un tie risolto soltanto al quinto match, con il successo di Jurij Rodionov, n. 157 al mondo, su Marton Fucsovic (6-1, 6-2)
La squadra: Rodionov e non solo
- Jurij Rodionov è stato "l'eroe" di Davis dell'Austria. Classe 1999, di origini tedesche, attualmente è n. 157 al mondo, ma con un best ranking da n. 87 (febbraio 2024). Nel circuito maggiore non vanta grandi risultati e a livello Slam ha giocato solo due main draw. Rodionov ha debuttato in Davis nel 2019 e vanta un bilancio d 7 vittorie e 5 sconfitte;
- Il miglior giocatore per classifica, invece, è Filip Misolic. Attuale n. 92 Atp, quest'anno ha raggiunto per la prima volta un terzo turno Slam, al Roland Garros. Non è stato impiegato da capitan Melzer nel tie con l'Ungheria e in Davis ha giocato solo due match (entrambi vinti);
- C'è poi il terzo singolarista (e anche il più giovane), Lukas Neumayer. Classe 2002, contro l'Ungheria ha conquistato un punto importante, battendo Fucsovics in tre set;
- L'Austria, inoltre, può contare su un doppio di specialisti, formato da Lucas Miedler (n. 28 del ranking di specialità) e Alexander Erler (n. 41 di doppio). Insieme hanno vinto sette titoli Atp, l'ultimo lo scorso anno a Vienna;
- Sembra uscito fuori dai radar della Davis, infine, Sebastian Ofner. Rallentato dai problemi fisici (a ottobre 2024 si è operato al tallone), l'austriaco è rientrato nel circuito solo a marzo ed è reduce da sette ko consecutivi. L'ultima presenza in Davis risale a febbraio 2024, contro l'Irlanda
Il capitano: Jurgen Melzer
- Protagonista prima da giocatore e adesso da capitano. Jurgen Melzer è la "bandiera" dell'Austria in Coppa Davis. Per 22 anni ha rappresentato la sua nazione nella competizione (il giocatore austriaco più longevo) ed è anche l'austriaco con più tie giocati (38). Ex n. 8 al mondo in singolare, vanta una semifinale al Roland Garros 2010 e due major in doppio, a Wimbledon 2010 e US Open 2011;
- Conclusa la carriera da giocatore, Melzer è diventato nel 2023 il direttore sportivo della federtennis austriaca. In quell'anno la selezione era scivolata Österreich scivolò nel World Group I, rientrando un anno dopo tra i "grandi" grazie alle vittorie su Irlanda e Turchia
I precedenti con l'Italia
- Italia e Austria torneranno a sfidarsi in Coppa Davis dopo 35 anni. L'ultimo precedente risale a marzo 1990: nei quarti di finale del World Group, a Vienna, la selezione austriaca vinse 5-0. Un tie celebre per la grande partita disputata da Paolo Canè contro l'ex n. 1 al mondo, Thomas Muster: Canè sfiorò l'impresa, recuperando due set di svantaggio, ma perdendo poi al quinto set.
L'Italia è avanti 5-1 nei precedenti con l'Austria. Di seguito tutti i tie disputati
- 1990 Austria-Italia 5-0 - Vienna, quarti World Group
- 1972 Italia-Austria 5-0 - Reggio Calabria, Europa primo turno
- 1969 Italia-Austria 5-0 - Barletta, Europa quarti
- 1967 Italia-Austria 5-0 - Verona, Europa primo turno
- 1933 Italia-Austria 4-1 - Genova, Europa secondo turno
- 1930 Austria-Italia 2-3 - Vienna, Europa quarti
