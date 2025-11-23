Italia-Spagna LIVE: alle 15 Berrettini-Carreno

Una finale raggiunta non senza difficoltà dalla Spagna che aveva rischiato l'eliminazione nel secondo round di qualificazione, contro la Danimarca. Sotto 0-2 dopo il primo giorno, Pedro Martínez e Jaume Munar hanno battuto August Holmgren e Johannes Ingildsen, poi Martínez ha sconfitto Holger Rune salvando un match point per pareggiare la sfida sul 2-2, prima che Pablo Carreño Busta superasse Elmer Moeller per siglare la vittoria e portare la Spagna tra le migliori 8