Italia-Spagna LIVE: alle 15 Berrettini-Carreno

Italia-Spagna, finale Coppa Davis: risultato in diretta live. Apre Berrettini, poi Cobolli
A Bologna è il giorno della finale della Coppa Davis 2025. L'Italia, a caccia di uno storico tris, sfida la Spagna, che insegue il settimo titolo della sua storia e il primo dal 2019. Si parte alle 15 con Berrettini-Carreno Busta, poi Cobolli-Munar e, in caso di parità, il doppio. La finale è in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
ITALIA-SPAGNA LIVE ALLE 15 SUL 212 DI SKY
- Ore 15 – BERRETTINI (Ita) vs Carreno Busta (Spa)
- A seguire – COBOLLI (Ita) vs Munar (Spa)
- Ev. – BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Granollers/Martinez (Spa)
L'Italia giocherà oggi la decima finale della sua storia in Coppa Davis. Finora il bilancio è di tre vittorie (1976, 2023 e 2024) e sei sconfitte (1960, 1961, 1977, 1979, 1980, 1998)
Italia-Spagna, le scelte dei capitani
Nessuna novità nelle scelte di Volandri e Ferrer: si parte alle 15 con Berrettini-Carreno Busta. A seguire Cobolli contro Munar e, in caso di parità, l'eventuale doppio con Bolelli/Vavassori-Granollers/Martinez.
Una finale raggiunta non senza difficoltà dalla Spagna che aveva rischiato l'eliminazione nel secondo round di qualificazione, contro la Danimarca. Sotto 0-2 dopo il primo giorno, Pedro Martínez e Jaume Munar hanno battuto August Holmgren e Johannes Ingildsen, poi Martínez ha sconfitto Holger Rune salvando un match point per pareggiare la sfida sul 2-2, prima che Pablo Carreño Busta superasse Elmer Moeller per siglare la vittoria e portare la Spagna tra le migliori 8
Cammino più lungo, invece, per la Spagna, passata dalle qualificazioni di febbraio e settembre. A Bologna il team iberico ha vinto i tie entrambi al doppio: eroi della "roja" Marcel Granollers e Pedro Martinez
Il cammino della Spagna
- Qualifiers 1: Svizzera-Spagna 1-3
- Qualifiers 2: Spagna-Danimarca 3-2
- QF: Spagna-Repubblica Ceca 2-1
- SF: Spagna-Germania 2-1
Finora gli azzurri hanno chiuso entrambi i tie con i due singolari. Prima contro l'Austria, poi contro il Belgio con l'epico tiebreak tra Cobolli e Bergs, risolto 17-15 in favore dell'azzurro dopo 7 match point annullati
Il cammino dell'Italia
- QF: Italia-Austria 2-0
- SF: Italia-Belgio 2-0
(direttamente qualificata alla Final 8 in quanto campione in carica e Paese ospitante)
Italia-Spagna, tutti i precedenti
- 1954, R16 Europa: Italia-Spagna 5-0
- 1959, Finale Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1963, R16 Europa: Italia-Spagna 1-4
- 1968, Finale Europa: Italia-Spagna 2-3
- 1973, Semifinale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1977, Finale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1992, R16 World Group: Italia-Spagna 4-1
- 1994, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 1977, QF World Group: Italia-Spagna 4-1
- 2000, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2005, R16 World Group: Italia-Spagna 2-3
- 2006, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
Le due squadre si affrontarono per la prima volta 93 anni fa, nel 1932, e si incontrarono 8 volte tra il 1932 e il 1992, periodo in cui l’Italia conduceva il bilancio degli scontri diretti per 6-2. Tuttavia, dal 1994 a oggi la Spagna guida gli scontri diretti 4-1, perdendo contro l’Italia soltanto nei quarti di finale del World Group 1997.
Quello di oggi sarà il 14esimo confronto nella storia tra Italia e Spagna in Coppa Davis, ma il primo negli ultimi 19 anni. Bisogna tornare indietro al 2006, quando la selezione spagnola vinse 4-1 a Santander. Allora in campo c'erano i due capitani di oggi: Filippo Volandri (che vinse il primo match contro Tommy Robredo, ma poi venne battuto da Rafa Nadal) e David Ferrer (vittorioso in due set su Andreas Seppi nel quinto match)
I convocati della Spagna
- Jaume Munar
- Pablo Carreno Busta
- Pedro Martinez
- Marcel Granollers
Capitano: David Ferrer
I convocati dell'Italia
- Flavio Cobolli
- Matteo Berrettini
- Lorenzo Sonego
- Simone Bolelli
- Andrea Vavassori
Capitano: Filippo Volandri
L'Italia si appresta a giocare la decima finale della sua storia in Coppa Davis. Per gli azzurri di Filippo Volandri sarà la terza finale consecutiva: non era mai successo alla Nazionale italiana nella storia della competizione. L'ultimo formazione con tre finali consecutive era stata l'Australia, tra il 1999 e il 2001
Appuntamento dalle ore 15, in diretta su Supertennis (canale 212 del telecomando Sky). Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
A Bologna è il giorno della finale della Coppa Davis 2025. L'Italia di Filippo Volandri sfida la Spagna di David Ferrer per centrare uno storico tris