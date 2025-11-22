Italia-Spagna, la finale domenica alle 15

Italia-Spagna in Coppa Davis Finals, dove vedere la partita in tv e streamingcoppa davis
Diciannove anni dopo l'ultima volta, Italia-Spagna tornano ad affrontarsi in Coppa Davis. Gli azzurri vanno a caccia della terza insalatiera consecutiva, gli spagnoli invece cercano un successo che manca da sei anni. Il match è in programma domenica alle ore 15 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky
Per il terzo anno di fila, l'Italia si prepara a giocare la finale di Coppa Davis. Dopo la vittoria in semifinale contro il Belgio per 2-0, i ragazzi di Volandri affronteranno per il titolo la Spagna di David Ferrer, che torna a giocare la finale sei anni dopo l'ultima volta. Le Furie Rosse sono reduci dal successo contro la Germania per 2-1. Entrambe le squadre hanno raggiunto la finale senza i loro numeri 1 e 2: gli azzurri, infatti, non hanno a disposizione Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, mentre la Spagna ha dovuto far a meno di Carlos Alcaraz (out a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro) e di Davidovich Fokina. Il match è in programma questa domenica alle ore 15, in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky.
I precedenti
Sarà la quattordicesima sfida tra Italia e Spagna, con gli azzurri avanti 7-6 nei precedenti. L'ultimo incontro risale ai play-off del World Group del 2006, a cui presero parte anche Filippo Volandri (oggi capitano dell'Italia) e David Ferrer (attuale capitano della Spagna). In quell'occasione, Volandri sconfisse Tommy Robredo nella prima partita, mentre Ferrer batté nel quinto match Andreas Seppi.
- 1932, R16 Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1954, R16 Europa: Italia-Spagna 5-0
- 1959, Finale Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1963, R16 Europa: Italia-Spagna 1-4
- 1968, Finale Europa: Italia-Spagna 2-3
- 1973, Semifinale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1977, Finale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1992, R16 World Group: Italia-Spagna 4-1
- 1994, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 1977, QF World Group: Italia-Spagna 4-1
- 2000, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2005, R16 World Group: Italia-Spagna 2-3
- 2006, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4