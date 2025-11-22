Italia-Spagna, la finale domenica alle 15

Per il terzo anno di fila, l'Italia si prepara a giocare la finale di Coppa Davis. Dopo la vittoria in semifinale contro il Belgio per 2-0, i ragazzi di Volandri affronteranno per il titolo la Spagna di David Ferrer, che torna a giocare la finale sei anni dopo l'ultima volta. Le Furie Rosse sono reduci dal successo contro la Germania per 2-1. Entrambe le squadre hanno raggiunto la finale senza i loro numeri 1 e 2: gli azzurri, infatti, non hanno a disposizione Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, mentre la Spagna ha dovuto far a meno di Carlos Alcaraz (out a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro) e di Davidovich Fokina. Il match è in programma questa domenica alle ore 15, in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky.