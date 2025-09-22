Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il trionfo

A una squadra vincente serve una grande comandante

Giorgia Mecca

©Getty

Fino a pochi anni fa Tathiana Garbin seguiva il tennis di provincia, oggi è la guida tecnica di una nazionale che ha conquistato il secondo titolo consecutivo in Billie Jean King Cup, battendo contro pronostico la fortissima selezione degli Stati Uniti. Merito di Errani, Paolini, Cocciaretto, Bronzetti e della new entry Grant, certo, ma merito anche di un'allenatrice che ha saputo ricostruire una squadra da zero in pochi anni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ