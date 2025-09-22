A una squadra vincente serve una grande comandante
Fino a pochi anni fa Tathiana Garbin seguiva il tennis di provincia, oggi è la guida tecnica di una nazionale che ha conquistato il secondo titolo consecutivo in Billie Jean King Cup, battendo contro pronostico la fortissima selezione degli Stati Uniti. Merito di Errani, Paolini, Cocciaretto, Bronzetti e della new entry Grant, certo, ma merito anche di un'allenatrice che ha saputo ricostruire una squadra da zero in pochi anni
