Belgio in Coppa Davis: chi sono gli avversari dell'Italia in semifinale
Introduzione
In semifinale otto anni dopo l'ultima volta, in cui giocarono anche quella che al momento è la loro ultima finale di Coppa Davis (poi persa contro la Francia). Qui tutto quello che c'è da sapere sul Belgio, prossimo avversario dell'Italia. Il match è in programma venerdì 21 novembre alle ore 16
Quello che devi sapere
Il ritorno in semifinale
- La prima semifinale dal 2017 per i "diavoli rossi" sarà contro l'Italia. Prima della sfida contro gli azzurri, il Belgio ha debuttato nei quarti di finale della Final 8 battendo con un netto 2-0 la Francia. La squadra di Darcis ha vinto grazie ai successi di Raphael Collignon e di Zizou Bergs. Collignon ha battuto Moutet in tre set: 2-6, 7-5, 7-5, mentre Bergs ha sconfitto il numero 1 di Francia Rinderknech per 6-3, 7-6.
- Nelle qualificazioni alla Final 8, hanno battuto prima il Cile per 3-1, poi l'Australia per 3-2.
Le tre finali perse
- Il Belgio non ha mai vinto la Coppa Davis, nonostante la sua prima partecipazione fu nel 1904. Proprio in quell'anno, i "diavoli rossi" persero in finale contro la Gran Bretagna per 5-0. Oltre a quella partita, il Belgio ha raggiunto la finale anche nel 2015, in cui ha perso sempre contro la Gran Bretagna per 3-1 e nel 2017, in cui a vincere fu la Francia per 3-2.
La squadra
- Zizou Bergs: è il numero 43 al mondo. Quest'anno vanta 30 vittorie e 26 sconfitte, con il suo best ranking che corrisponde al 39° posto raggiunto lo scorso 13 ottobre. Non ha ancora vinto un titolo Atp, ma quest'anno ha conquistato le prime finali: la prima ad Auckland, l'altra sull'erba di s'-Hertogenbosch. La particolarità? Il suo nome, ovvero Zizou. Suo padre è stato un calciatore amatoriale ed era soprannominato nella sua squadra "Zidane". Da qui la volontà di chiamare suo figlio "Zizou", ovvero il soprannome del campione francese. In carriera Bergs ha vinto otto titoli Challenger, mentre negli Slam non è andato oltre il terzo turno. Con il Belgio ha un bilancio di 10 vittorie e 7 sconfitte.
- Raphael Collignon: è il numero 86 del mondo, con il suo best rank che corrisponde alla 73^ posizione raggiunta lo scorso 20 ottobre. Quest'anno è entrato per la prima volta in carriera in top 100. In carriera ha vinto quattro titoli Challenger. Con la nazionale 3 vittorie e 2 sconfitte.
- Alexander Blockx: classe 2005, è numero 116 del mondo anche se è andato vicino all'ingresso in top 100 diventando numero 101 lo scorso 10 novembre. Ha iniziato a giocare a tennis all'età di quattro anni e in carriera ha vinto tre titoli Challenger. In Davis ha giocato solo due partite, di cui una l'anno scorso (persa) contro Berrettini.
- Sander Gille e Joran Vliegen: sono una coppia di doppio di esperienza. Hanno vinto otto titoli di coppia, mentre in Coppa Davis hanno conquistato 9 vittorie.
Il capitano: Steve Darcis
- Soprannominato "lo squalo", è capitano del Belgio dal 2023. Si è ritirato da giocatore nel 2020 dopo l'Australian Open. In nazionale ha un bilancio di 5 vittorie e 2 sconfitte. Da tennista è stato un grande protagonista in Coppa Davis, con ben 43 partite giocate (24 vittorie e 19 sconfitte). Rientra tra i giocatori presenti alle due finali perse del 2015 e 2017. "I miei ragazzi hanno un grande sogno - ha detto Darcis dopo la vittoria contro la Francia -. Ho detto loro di coltivare questo sogno, ma dobbiamo pensare un match alla volta".
I precedenti
Quella di Bologna sarà l'undicesima sfida tra Italia-Belgio, con gli azzurri avanti 6-4 nei precedenti:
- 1950, Belgio-Italia 2-3 - Quarti Europa, Bruxelles
- 1952, Italia-Belgio 3-1 - Finale Europa, Milano
- 1953, Belgio-Italia 3-2 - Semifinale Europa, Bruxelles
- 1957, Belgio-Italia 3-2 - Finale Europa, Bruxelles
- 1959, Belgio-Italia 1-4 - 2°Turno Europa, Bruxelles
- 1961, Belgio-Italia 2-3 - 2°Turno Europa, Bruxelles
- 1969, Italia-Belgio 4-1 - 1°Turno Europa, Genova
- 2000, Italia-Belgio 2-3 - Playoff World Group, Mestre
- 2017, Belgio-Italia 3-2 - Quarti World Group, Charleroi
- 2024, Italia-Belgio 2-1 - Fase a gironi, Bologna
Dove vedere Italia-Belgio
- La semifinale è in programma questo venerdì 21 novembre alle ore 16, in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky. Sul sito skysport.it il liveblog con la cronaca testuale dei match.
