Spagna in Coppa Davis: chi sono gli avversari dell'Italia in finale
Introduzione
Dal ritorno in finale di Coppa Davis sei anni dopo l'ultima volta alla forza del gruppo, elemento chiave per la squadra di David Ferrer. Qui tutto quello che c'è da sapere sulla Spagna, avversario dell'Italia in finale. Il match è in programma domenica alle ore 15 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky
Quello che devi sapere
La Spagna torna in finale di Coppa Davis
- Senza Carlos Alcaraz (il numero 1 al mondo). E anche senza Davidovich Fokina (il loro numero 2). Sei anni dopo l'ultima volta, le Furie Rosse sono di nuovo in finale di Coppa Davis. Decisiva la vittoria in semifinale contro la Germania per 2-1, arrivata grazie ai successi di Carreno Busta contro Struff 6-4, 7-6 e del doppio Granollers/Martinez contro Krawietz/Puetz per 6-2, 3-6, 6-3. Un coppia, quella composta da Granollers e Martinez, che per ora si è dimostrata decisiva, considerando le due vittorie arrivate rispettivamente contro la Repubblica Ceca nei quarti e contro la Germania.
Caccia alla settima Coppa Davis
- Per la Spagna sarà l'undicesima finale della sua storia. Al momento, le Furie Rosse hanno trionfato sei volte in questa competizione, con l'ultima insalatiera vinta nel 2019 contro il Canada. Nella sua storia, la Spagna ha trionfato anche nel 2000 battendo l'Australia, nel 2004 contro gli Stati Uniti, nel 2008 e 2011 contro l'Argentina e nel 2009 battendo la Repubblica Ceca.
La squadra
- Jaume Munar: con il forfait di Alcaraz è diventato il numero 1 di Spagna in questa Coppa Davis. Attualmente è il numero 36 al mondo, che è anche il suo miglior ranking conquistato lo scorso 27 ottobre. Finora ha giocato solo una finale Atp, nel 2021 a Marbella e ha portato a casa nove titoli Challenger. In Coppa Davis ha vinto la sua prima partita con la maglia della Spagna contro Jiri Lehecka nei quarti di finale tra le Furie Rosse e la Repubblica Ceca, mentre ha perso in semifinale contro il tedesco Zverev con un doppio 7-6.
- Carreno Busta: 34 anni e numero 89 del ranking Atp, anche se nella sua carriera è stato un top 10 (nel settembre del 2017). Ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, mentre a livello Atp vanta sette titoli, tra i quali spicca il Masters 1000 del 2022 giocato a Montreal. In Coppa Davis ha un bilancio di sei vittorie e otto sconfitte, mentre in questa Final 8 ha perso ai quarti contro Mensik e ha battuto in semifinale il tedesco Struff.
- Pedro Martinez: numero 95 al mondo, vanta in carriera un titolo Atp vinto a Santiago nel 2022. Il suo best ranking è la 36^ posizione raggiunta il 24 febbraio di quest'anno. In Coppa Davis, ha un record di due vittorie e una sola sconfitta in singolare, mentre sono sette i successi e due i ko arrivati in doppio. In questa Final 8, ha fatto la differenza con il suo compagno Marcel Granollers, avendo vinto entrambe le partite decisive.
- Marcel Granollers: la sua specialità è il doppio, in cui è diventato anche il numero 1 il 6 maggio 2024 e in cui ha vinto ben 32 titoli (cinque vinti quest'anno tra cui il Roland Garros e lo US Open). In Coppa Davis ha raccolto tredici vittorie e dodici sconfitte in doppio.
Il capitano: David Ferrer
- Ferrer è diventato capitano della Spagna nel dicembre del 2022, con un record di sette vittorie e tre sconfitte. Da giocatore è stato anche numero 3 al mondo (posizione che ha raggiunto nel luglio del 2013) e ha vinto ben 27 titoli in carriera. In Coppa Davis, da tennista Ferrer ha un record di 28 vittorie in 33 partite.
I precedenti
Sarà la quattordicesima sfida tra Italia e Spagna, con gli azzurri avanti 7-6 nei precedenti. L'ultimo incontro risale ai play-off del World Group del 2006.
- 1932, R16 Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1954, R16 Europa: Italia-Spagna 5-0
- 1959, Finale Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1963, R16 Europa: Italia-Spagna 1-4
- 1968, Finale Europa: Italia-Spagna 2-3
- 1973, Semifinale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1977, Finale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1992, R16 World Group: Italia-Spagna 4-1
- 1994, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 1977, QF World Group: Italia-Spagna 4-1
- 2000, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2005, R16 World Group: Italia-Spagna 2-3
- 2006, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
Dove vedere Italia-Spagna
- La finale tra Italia e Spagna, valevole per la finale di Coppa Davis 2025, è in programma domenica alle ore 15 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky.
