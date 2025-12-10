Nel mondo di Cobolli: "Mi alleno con Alcaraz, voglio entrare in top 10"

Il 2025 si è chiuso con la festa per la Coppa Davis, ora si apre già con un obiettivo: “Entrare il prima possibile nei top 10”. Per farlo, Cobolli si allenerà con Musetti ma anche con Alcaraz: “Abbiamo un ottimo rapporto”. Mentre quello con il padre allenatore? “Complicato, ma ci vogliamo bene”. L'intervista esclusiva
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi