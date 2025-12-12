Rafa Nadal si è sottoposto in una clinica di Barcellona a un intervento chirurgico alla mano destra per curare una forma di osteoartrite che lo tormentava da anni. Lo spagnolo, ritiratosi un anno fa, ha scherzato con i suoi followers sui social: "Quest'anno sembra che non sarò in grado di giocare gli Australian Open..."

Rafa Nadal è stato sottoposto giovedì a un intervento chirurgico alla mano destra presso la clinica Teknon di Barcellona a causa di una grave osteoartrite dell'articolazione trapeziometacarpale. Lo riporta 'Marca'. L'intervento è stato supervisionato da Ángel Ruiz Cotorro, medico personale del tennista, insieme al dott. Vilaró, ed eseguito dal dott. Álex Lluch. Rafa ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi con un post ironico sui social, in cui viene ritratto con il braccio al collo: "Sembra che quest'anno non riuscirò a giocare gli Australian Open...", ha scritto il maiorchino. Nelle scorse settimane Rafa aveva ripreso in mano la racchetta un anno dopo il suo ritiro, avvenuto durante le Finals di Davis del 2024.