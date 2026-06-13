Sabato di semifinali a Stoccarda, Queen's e 's-Hertogenbosch. In Germania il campione in carica Taylor Fritz affronterà Sasha Bublik; in Olanada, invece, Alex De Minaur trova il francese Mannarino mentre Majchrzak attende Medvedev o Cilic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sabato a tutto tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una ricca giornatsa tra Stoccarda, Queen's e 's-Hertogenbosch, con la conclusione di alcuni quarti di finale e le semifinali. In Germania si partirà alle 12 con la prosecuzione di Shelton-Shimabukuro, con lo statunitense che ha perso il primo set. Chi vince affronterà poi in semifinale Jiri Lehecka. Il campione in carica Taylor Fritz, invece, sfiderà Sasha Bublik. Nel combined olandese la giornata inizierà con le semifinali femminili (Krejcikova-Linette e Montgomery contro McNally o Tomljanovic), poi spazio al maschile con la conclusione di Medvedev-Cilic (si deciderà tutto al terzo set) che completerà la semifinale della parte alta del tabellone contro il polacco Majchrzak. Nella parte bassa, invece, Alex De Minaur se la vedrà con il francese Mannarino. Infine le semifinali al Wta 500 del Queen's con Boulter-Vekic e la statunitense Jovic che attende la vincente del quarto tra Rakhimova e Raducanu.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Wta 's-Hertogenbosch: Krejcikova (Cze) vs Linette (Pol)
- non prima delle 12.30 - Atp 's-Hertogenbosch: Medvedev vs Cilic (Cro)
- non prima delle 13 - Wta 's-Hertogenbosch: Montgomery (Usa) vs McNally o Tomljanovic
- non prima delle 15 - Atp 's-Hertogenbosch: Mannarino (Fra) vs De Minaur (Aus)
- non prima delle 17 - Atp 's-Hertogenbosch: Majchrzak (Pol) vs Medvedev o Cilic
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 12 - Atp Stoccarda: Shelton (Usa) vs Shimabukuro (Jpn)
- a seguire - Atp Stoccarda: Bublik (Kaz) vs Fritz (Usa)
- non prima delle 15 - Atp Stoccarda: Shelton o Shimabukuro vs Lehecka (Cze)
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 14.30 - Wta Queen's: Boulter (Gbr) vs Vekic (Cro)
- non prima delle 16.30 - Wta Queen's: Rakhimova o Raducanu vs Jovic (Usa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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