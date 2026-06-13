Sabato a tutto tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una ricca giornatsa tra Stoccarda, Queen's e 's-Hertogenbosch, con la conclusione di alcuni quarti di finale e le semifinali. In Germania si partirà alle 12 con la prosecuzione di Shelton - Shimabukuro , con lo statunitense che ha perso il primo set. Chi vince affronterà poi in semifinale Jiri Lehecka . Il campione in carica Taylor Fritz , invece, sfiderà Sasha Bublik . Nel combined olandese la giornata inizierà con le semifinali femminili ( Krejcikova-Linette e Montgomery contro McNally o Tomljanovic ), poi spazio al maschile con la conclusione di Medvedev-Cilic (si deciderà tutto al terzo set) che completerà la semifinale della parte alta del tabellone contro il polacco Majchrzak . Nella parte bassa, invece, Alex De Minaur se la vedrà con il francese Mannarino . Infine le semifinali al Wta 500 del Queen's con Boulter-Vekic e la statunitense Jovic che attende la vincente del quarto tra Rakhimova e Raducanu .

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