Introduzione

Manca l'ufficialità, ma secondo quanto riportato da 'Marca', sarà Samuel Lopez il primo allenatore di Carlos Alcaraz nel 2026. Dopo la separazione da Juan Carlos Ferrero, di cui era il primo assistente, sarà dunque il 55enne spagnolo a guidare il numero 1 del mondo nella prossima stagione. Conosciamo meglio Samuel Lopez, nome che ai più dirà poco, molto conosciuto e stimato però agli addetti ai lavori.

FERRERO E ALCARAZ SONO STATI COME PADRE E FIGLIO