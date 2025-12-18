Samuel Lopez, chi è l'allenatore di Alcaraz dopo l'addio a Ferreroil profilo
Introduzione
Manca l'ufficialità, ma secondo quanto riportato da 'Marca', sarà Samuel Lopez il primo allenatore di Carlos Alcaraz nel 2026. Dopo la separazione da Juan Carlos Ferrero, di cui era il primo assistente, sarà dunque il 55enne spagnolo a guidare il numero 1 del mondo nella prossima stagione. Conosciamo meglio Samuel Lopez, nome che ai più dirà poco, molto conosciuto e stimato però agli addetti ai lavori.
FERRERO E ALCARAZ SONO STATI COME PADRE E FIGLIO
Quello che devi sapere
Lopez, braccio destro di Juan Carlos Ferrero
- Lopez, che ha iniziato la sua carriera da allenatore a 23 anni, è entrato ufficialmente a far parte della squadra di Alcaraz durante la preseason 2024. Ha stretto una formidabile partnership con Ferrero, che ha sostituito in diversi tornei, tra cui l'Australian Open 2024, quando Juan Carlos si stava riprendendo da un'artroscopia al ginocchio
Lopez e Ferrero alle ultime Atp Finals - ©Getty
La lunga collaborazione con Carreno Busta
- Samuel Lopez Jareno è nato ad Alicante nel 1970 ed è uno dei fondatori della Academia Equelite, diventata poi Ferrero Tennis Academy. Qui ha conosciuto Juan Carlos, di cui è diventato uno dei più fidati collaboratori e il giovane Alcaraz.
- Nel circuito vanta una collaborazione di 9 anni (2015-2024) con Pablo Carreño Busta: con lui alla guida lo spagnolo è entrato in top ten, vinto sette tornei ATP e conquistato il bronzo olimpico in singolare a Tokyo 2020
La vittoria del 'Coach of the year 2025' a livello Atp
- Solo pochi giorni fa, l'Atp aveva premiato la coppia iberica formata da Ferrero e Lopez come "Coach of the year" a livello Atp per il 2025
- Un anno in cui hanno condotto Alcaraz a vincere ben 8 tornei, tra cui Roland Garros e US Open
- "È stato tutto facile, perché i risultati sono arrivati - ha detto Lopez al sito Atp -. Conosco Juan Carlos da quando aveva dieci anni e Carlos da quando ha mosso i primi passi alla Ferrero Tennis Academy. L'atmosfera di lavoro è molto rilassata perché ci conosciamo da sempre e capivamo di cosa aveva bisogno Carlos"
Ferrero-Lopez, solo quattro tornei insieme nel 2025
- Nel dell'ultima stagione, Lopez e Ferrero si sono divisi il lavoro equamente, seguendo insieme Carlitos solo in quattro eventi: l'ATP 500 di Barcellona, il Roland Garros, Wimbledon e le Finals di Torino. In questi tornei Alcaraz ha raggiunto come minimo la finale.
Le novità tecniche di Alcaraz nel 2025
- Nella scorsa pre-stagione, la coppia Ferrero-Lopez ha introdotto nel gioco di Alcaraz alcuni nuovi elementi che si sono rivelati efficaci, come l'aggiunta di cinque grammi al manico della racchetta e una meccanica di servizio non-stop per migliorare la fluidità della battuta.
Lopez: "La missione è mantenere viva la sua ambizione"
- "La nostra missione è mantenere viva la sua ambizione", aveva detto Lopez al sito Atp dopo la nomina di coach dell'anno. "Non possiamo dormire sugli allori con quello che ha raggiunto. D'ora in poi quella motivazione deve continuare a crescere, desiderando cose più grandi che sono alla portata di così pochi e da lì rimanere motivati e non accontentarsi di nulla, puntando sempre a qualcosa di più con quella gioia per cui è conosciuto, che contagia tutti noi". Ora che non c'è più Ferrero, dovrà pensarci da solo...
Alcaraz con la coppa dell'ultimo Roland Garros
Il primo allenamento con Carlitos... e Cobolli
- Come riportato da 'Marca', Lopez si è recato questa mattina da Villena a Murcia per il suo primo allenamento in campo con Alcaraz nelle vesti di head coach. Dall'altra parte della rete c'era l'italiano Flavio Cobolli, grande amico di Carlitos.
