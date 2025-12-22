Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il novelliere

Margaret Court è la storia del tennis

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

È stata la tennista più vincente della storia degli Slam, eppure il suo passato sembra essere stato cancellato. Fervente cattolica, cresciuta in un ambiente dalla forte connotazione tradizionalista, le sue opinioni riguardo la comunità Lgbt hanno scatenato controversie e non poche polemiche

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ