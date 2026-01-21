Alcaraz al 3° turno: Hanfmann battuto in tre set

Alcaraz soffre ma batte in tre set il tedesco Hanfmann per 7-6, 6-3, 6-2. Al terzo turno anche Medvedev e Rublev, che hanno sconfitto Halys e Faria. Nel femminile, nessun problema per Sabalenka e Gauff

Carlos Alcaraz è al terzo turno degli Australian Open. Il numero 1 al mondo ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-2 in quasi tre ore di gioco. Una partita non semplice per lo spagnolo, soprattutto nel primo set in cui Alcaraz è prima andato sotto di un break e ha poi chiuso 7-4 al tiebreak lasciandosi andare a un urlo quasi liberatorio. Nel secondo parziale, invece, a fare la differenza è stato il break conquistato da Alcaraz nel quarto game, mentre nell'ultimo set (complice anche un medical timeout chiesto da Hanfmann) il numero 1 al mondo è riuscito a gestire e ha chiuso al terzo match point a disposizione dopo aver annullato tre palle break al tedesco al servizio. Al terzo turno, Alcaraz sfiderà Corentin Moutet. Lo spagnolo resta imbattuto contro giocatori fuori dalla top 100 a livello Slam (22-0).