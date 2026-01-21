Alcaraz al 3° turno: Hanfmann battuto in tre set

Australian Open, i risultati di oggi: Alcaraz al terzo turnoaus open
Alcaraz soffre ma batte in tre set il tedesco Hanfmann per 7-6, 6-3, 6-2. Al terzo turno anche Medvedev e Rublev, che hanno sconfitto Halys e Faria. Nel femminile, nessun problema per Sabalenka e Gauff
Carlos Alcaraz è al terzo turno degli Australian Open. Il numero 1 al mondo ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-2 in quasi tre ore di gioco. Una partita non semplice per lo spagnolo, soprattutto nel primo set in cui Alcaraz è prima andato sotto di un break e ha poi chiuso 7-4 al tiebreak lasciandosi andare a un urlo quasi liberatorio. Nel secondo parziale, invece, a fare la differenza è stato il break conquistato da Alcaraz nel quarto game, mentre nell'ultimo set (complice anche un medical timeout chiesto da Hanfmann) il numero 1 al mondo è riuscito a gestire e ha chiuso al terzo match point a disposizione dopo aver annullato tre palle break al tedesco al servizio. Al terzo turno, Alcaraz sfiderà Corentin Moutet. Lo spagnolo resta imbattuto contro giocatori fuori dalla top 100 a livello Slam (22-0).
Vincono anche Medvedev e Rublev
Sofferti ma vincenti anche i debutti di Daniil Medvedev e Andrey Rublev. La testa di serie numero 11 ha battuto il francese Halys per 6-7, 6-3, 6-4, 6-2. Dopo aver perso il tiebreak 11-9, Medvedev ha completato la rimonta e attende al terzo turno l'ungherese Marozsan. Successo in quattro set anche per Rublev, che ha sconfitto il portoghese Faria proveniente dalle qualificazioni per 4-6, 3-6, 6-4, 5-7. Affronterà Francisco Cerundolo al prossimo turno.
Sabalenka e Gauff al terzo turno
Nessun problema nel femminile per Aryna Sabalenka. La numero 1 al mondo ha sconfitto per 6-3, 6-1 la cinese Bai conquistando la 30^ vittoria a Melbourne: al terzo turno sfiderà Potapova. Successo anche per Coco Gauff contro Danilovic per 6-2, 6-2. Ad attenderla al terzo turno ci sarà l'americana Baptiste.
Australian Open, i principali risultati di mercoledì
UOMINI
- [1] Alcaraz (Esp) vs Hanfmann (Ger) 7-6, 6-3, 6-2
- H. Medjedovic (Srb) vs [6] De Minaur (Aus)
- [Q] J. Faria (Por) vs [13] Rublev 4-6, 3-6, 6-4, 5-7
- [11] Medvedev vs Halys (Fra) 6-7, 6-3, 6-4, 6-2
- [3] Zverev (Ger) vs Muller (Fra)
DONNE
- [1] Sabalenka vs [Q] Z. Bai (Chn) 6-3, 6-1
- [3] Gauff (Usa) vs Danilovic (Srb) 6-2, 6-2
- Sakkari (Gre) vs [8] Andreeva