Niente partite sul Campo Centrale di Miami oggi: lo hanno comunicato gli organizzatori, che hanno spalmato il programma sugli altri campi, a partire dal Grandstand dove è atteso il debutto di Matteo Berrettini. L'impianto necessita di "un'ulteriore preparazione per garantire condizioni di gioco ottimali" dopo il maltempo dei giorni scorsi. Spostata a giovedì l'attesa sfida tra Fonseca e Marozsan. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il Campo Centrale non verrà utilizzato oggi 18 marzo nella prima giornata di gioco del Masters 1000 Atp di Miami. Lo hanno comunicato gli organizzatori del torneo, che hanno dovuto temporaneamente chiudere lo Stadium Court, ricavato all'interno dell'Hard Rock Stadium (la casa dei Miami Dolphins nella NFL) a causa del maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la città della Florida. "A causa delle forti piogge cadute nel periodo precedente al torneo, alcune aree limitate dello Stadium Court hanno richiesto un'ulteriore preparazione per garantire condizioni di gioco ottimali - si legge nel comunicato -. Tutti gli incontri di mercoledì 18 marzo si svolgeranno sui campi esterni. Si prevede che lo Stadium Court aprirà per le gare del torneo giovedì 19 marzo". Riprogrammati dunque sugli altri campi 15 dei 16 incontri previsti.
Centrale chiuso, rinviata a giovedì partita tra Fonseca e Marozsan
All'appello manca solo quello tra Fonseca e Marozsan, con il brasiliano che per motivi di 'ordine pubblico' a causa dei tantissimi tifosi carioca accorsi per vederlo, che debutterà dunque con un giorno di ritardo sul Centrale. In caso di successo, tornerà in campo un giorno dopo per l'attesissimo match contro Carlos Alcaraz.