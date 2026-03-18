Niente partite sul Campo Centrale di Miami oggi: lo hanno comunicato gli organizzatori, che hanno spalmato il programma sugli altri campi, a partire dal Grandstand dove è atteso il debutto di Matteo Berrettini. L'impianto necessita di "un'ulteriore preparazione per garantire condizioni di gioco ottimali" dopo il maltempo dei giorni scorsi. Spostata a giovedì l'attesa sfida tra Fonseca e Marozsan. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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