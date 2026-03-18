Atp Miami, il programma di oggi: partite e orariatp miami
Seconda giornata del Miami Open, ma esordio per i ragazzi impegnati nel Masters 1000 Atp. Tocca subito a Matteo Berrettini, che affronta nella notte italiana il francese Muller. Tra le donne occhi puntati su Elisabetta Cocciaretto. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Seconda giornata del Miami Open, torneo combined Atp e Wta da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 29 marzo. Esordio per il torneo Atp, che vede ai nastri di partenza i primi due giocatori del mondo, Alcaraz e Sinner. Si giocano gli incontri di primo turno, con le teste di serie che usufruiscono di un bye. In campo tra gli azzurri Matteo Berrettini, che dopo l'uscita al 2° turno a Indian Wells vuole il riscatto in Florida. Il romano affronta nella notte italiana (non prima dell'1.30 sul Grandstand) il francese Alexandre Muller, n°90 del ranking. Seconda giornata invece in campo femminile, dove Elisabetta Cocciaretto sfida (2° incontro dalle 16 sul Court 2) la lettone Darja Semenistaja, giocatrice proveniente dalle qualificazioni.
Maltempo a Miami, chiuso il Campo Centrale per un giorno
Il maltempo che ha colpito Miami nei giorni scorsi ha costretto gli organizzatori a chiudere temporaneamente il Campo Centrale (ricavato all'interno dell'Hard Rock Stadium, la casa dei Dolphins). "A causa delle forti piogge, alcune aree dello Stadium Court hanno richiesto preparazioni aggiuntive per garantire ottimali condizioni di gioco". Il Campo Centrale dovrebbe aprire regolarmente giovedì 19 marzo.
Approfondimento
Maltempo a Miami, oggi chiuso il Campo Centrale
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16: MP.PERRICARD (Fra) - UGO CARABELLI (Arg)
- a seguire: SEMENISTAJA (Lat) - COCCIARETTO (Ita)
- a seguire: COLLIGNON (Bel) - DIMITROV (Bul)
- a seguire: QUINN (Usa) - HURKACZ (Pol)
- non prima delle 24: JONES (Gbr) - V. WILLIAMS (Usa)
- non prima dell'1.30: MULLER (Fra) - BERRETTINI (Ita)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 16: SHAPOVALOV (Can) - V.DE ZANDSCHULP (Ned)
- a seguire: BAPTISTE (Usa) - MARIA (Ger)
- a seguire: BERGS (Bel) - BROOKSBY (Usa)
- a seguire: BASILASHVILI (Geo) - NAVONE (Arg)
- non prima delle 24: TSITSIPAS (Gre) - FERY (Gbr)
Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.