Introduzione

A Melbourne è allerta caldo per la giornata di sabato (quando scenderanno in campo Sinner, Musetti e Darderi), in cui sono previste temperature fino a 40 gradi. Gli Australian Open hanno un protocollo specifico per la gestione del caldo: l'Extreme Heat Protocol, sviluppato per garantire ai tennisti il rischio minimo di problemi legati al caldo estremo. Un regolamento che tiene conto di quattro parametri, un algoritmo e prevede chiare azioni in caso di temperature elevate (dalle pause di gioco alla sospensione degli incontri). Di seguito tutto quello che c'è da sapere

IL PROGRAMMA DI SABATO