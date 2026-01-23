Introduzione
A Melbourne è allerta caldo per la giornata di sabato (quando scenderanno in campo Sinner, Musetti e Darderi), in cui sono previste temperature fino a 40 gradi. Gli Australian Open hanno un protocollo specifico per la gestione del caldo: l'Extreme Heat Protocol, sviluppato per garantire ai tennisti il rischio minimo di problemi legati al caldo estremo. Un regolamento che tiene conto di quattro parametri, un algoritmo e prevede chiare azioni in caso di temperature elevate (dalle pause di gioco alla sospensione degli incontri). Di seguito tutto quello che c'è da sapere
Quello che devi sapere
Allerta caldo a Melbourne
- Agli Australian Open si prevede un sabato all'insegna del caldo estremo. Per la giornata che chiuderà il terzo turno del singolare, infatti, sono previste temperature fino a 40 gradi. Come da previsioni di Weatherzone Australia (in foto), il termometro supererà i 30 gradi già nel corso della mattinata. Le ore peggiori dovrebbero essere quelle pomeridiane, tra le 15 e le 20;
- Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di modificare il programma, anticipando l'inizio delle partite di un'ora sui campi principali, alle 10.30 (le 00.30 in Italia)
- Sabato che vedrà in campo Jannik Sinner (alle 2 italiane sulla Rod Laver Arena con Spizzirri), Lorenzo Musetti (alle 00.30 con Machac sulla John Cain Arena) e Luciano Darderi (alle 00.30 con Khachanov sulla Kia Arena)
Il protocollo per il caldo estremo: cosa tiene conto
Per garantire condizioni di gioco eque per tutti i giocatori e assicurarsi che tali condizioni riducano al minimo il rischio di problemi legati al caldo, gli organizzatori hanno introdotto l'Australian Open Extreme Heat Protocol (sigla: AO-EHP). L'AO-EHP tiene conto di quattro parametri ambientali che contribuiscono allo stress da calore e vengono misurati in tempo reale
- Temperatura dell'aria
- Calore irradiato
- Umidità
- Velocità del vento
Queste letture vengono poi inserite in un algoritmo che stima come i giocatori reagiscano fisiologicamente a specifiche condizioni climatiche
La scala di "stress da calore"
Una volta che le misurazioni vengono inserite nell'algoritmo, esse vengono tradotte in una scala a cinque punti: la Heat Stress Scale (AO-HSS), la scala di stress da calore. Questa scala ha un valore che va da 1 (valore minimo) a 5 (valore massimo). Di seguito i riferimenti
- Valore 1: condizioni di gioco buone
- Valore 2: aumenta l'idratazione
- Valore 3: applicare strategie di raffreddamento
- Valore 4: pausa prolungata (cooling break)
- Valore 5: sospensione di gioco
Le condizioni per il cooling break
Durante il gioco saranno consentiti dei cooling break con le seguente condizioni:
- Singolare femminile: pausa di 10 minuti tra il 2° e il 3° set quando un AO-HSS di 4 è stato registrato in qualsiasi momento durante i primi due set.
- Singolare maschile: pausa di 10 minuti tra il 3° e il 4° set quando un AO-HSS di 4 è stato registrato in qualsiasi momento durante i primi tre set.
- Singolare juniores: pausa di 10 minuti tra il 2° e il 3° set quando un AO-HSS di 3,9 è stato registrato durante i primi due set.
- Singolare Wheelchair: pausa di 15 minuti tra il 2° e il 3° set quando un AO-HSS di 3,6 è stato registrato durante i primi due set.
- Doppio: non sarà consentita alcuna pausa.
Durante i cooling break, i giocatori possono restare in campo e utilizzare misure di raffreddamento approvate e/o recarsi nelle stanze/docce di raffreddamento designate
Le condizioni per la sospensione di gioco
Le partite vengono sospese nel momento in cui l'AO-HSS raggiunge il valore di:
- Singolare e doppio (sia maschile che femminile): 5
- partite junior: 4,9
- Wheelchair: 4,6
Una volta accertato il valore, si continuerà fino al completamento di un numero pari di game in quel set (o al termine del tie-break, se applicabile). Da qui una distinzione. Se la partita è in corso su campi esterni, verrà sospesa; se la partita è in corso nelle arene (dotate di sistemi di refrigerazione), il tetto verrà chiuso per il resto dell'incontro. Durante una sospensione verrà monitorato dal Referee l'AO-HSS per determinare quando il gioco potrà riprendere. Una volta decisa la ripresa, ogni giocatore riceverà almeno 30 minuti di preavviso