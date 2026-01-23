Offerte Sky
Australian Open 2026, allerta caldo: cosa prevede l'Extreme Heat Protocol

Tennis

Introduzione

A Melbourne è allerta caldo per la giornata di sabato (quando scenderanno in campo Sinner, Musetti e Darderi), in cui sono previste temperature fino a 40 gradi. Gli Australian Open hanno un protocollo specifico per la gestione del caldo: l'Extreme Heat Protocol, sviluppato per garantire ai tennisti il rischio minimo di problemi legati al caldo estremo. Un regolamento che tiene conto di quattro parametri, un algoritmo e prevede chiare azioni in caso di temperature elevate (dalle pause di gioco alla sospensione degli incontri). Di seguito tutto quello che c'è da sapere

IL PROGRAMMA DI SABATO

Quello che devi sapere

Allerta caldo a Melbourne

  • Agli Australian Open si prevede un sabato all'insegna del caldo estremo. Per la giornata che chiuderà il terzo turno del singolare, infatti, sono previste temperature fino a 40 gradi. Come da previsioni di Weatherzone Australia (in foto), il termometro supererà i 30 gradi già nel corso della mattinata. Le ore peggiori dovrebbero essere quelle pomeridiane, tra le 15 e le 20;
  • Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di modificare il programma, anticipando l'inizio delle partite di un'ora sui campi principali, alle 10.30 (le 00.30 in Italia)
  • Sabato che vedrà in campo Jannik Sinner (alle 2 italiane sulla Rod Laver Arena con Spizzirri), Lorenzo Musetti (alle 00.30 con Machac sulla John Cain Arena) e Luciano Darderi (alle 00.30 con Khachanov sulla Kia Arena)

Il protocollo per il caldo estremo: cosa tiene conto

Per garantire condizioni di gioco eque per tutti i giocatori e assicurarsi che tali condizioni riducano al minimo il rischio di problemi legati al caldo, gli organizzatori hanno introdotto l'Australian Open Extreme Heat Protocol (sigla: AO-EHP). L'AO-EHP tiene conto di quattro parametri ambientali che contribuiscono allo stress da calore e vengono misurati in tempo reale

  • Temperatura dell'aria
  • Calore irradiato
  • Umidità
  • Velocità del vento

Queste letture vengono poi inserite in un algoritmo che stima come i giocatori reagiscano fisiologicamente a specifiche condizioni climatiche

La scala di "stress da calore"

Una volta che le misurazioni vengono inserite nell'algoritmo, esse vengono tradotte in una scala a cinque punti: la Heat Stress Scale (AO-HSS), la scala di stress da calore. Questa scala ha un valore che va da 1 (valore minimo) a 5 (valore massimo). Di seguito i riferimenti

  • Valore 1: condizioni di gioco buone
  • Valore 2: aumenta l'idratazione
  • Valore 3: applicare strategie di raffreddamento
  • Valore 4: pausa prolungata (cooling break)
  • Valore 5: sospensione di gioco

Le condizioni per il cooling break

Durante il gioco saranno consentiti dei cooling break con le seguente condizioni:

  • Singolare femminile: pausa di 10 minuti tra il 2° e il 3° set quando un AO-HSS di 4 è stato registrato in qualsiasi momento durante i primi due set.
  • Singolare maschile: pausa di 10 minuti tra il 3° e il 4° set quando un AO-HSS di 4 è stato registrato in qualsiasi momento durante i primi tre set.
  • Singolare juniores: pausa di 10 minuti tra il 2° e il 3° set quando un AO-HSS di 3,9 è stato registrato durante i primi due set.
  • Singolare Wheelchair: pausa di 15 minuti tra il 2° e il 3° set quando un AO-HSS di 3,6 è stato registrato durante i primi due set.
  • Doppio: non sarà consentita alcuna pausa.

Durante i cooling break, i giocatori possono restare in campo e utilizzare misure di raffreddamento approvate e/o recarsi nelle stanze/docce di raffreddamento designate

Le condizioni per la sospensione di gioco

Le partite vengono sospese nel momento in cui l'AO-HSS raggiunge il valore di:

  • Singolare e doppio (sia maschile che femminile): 5
  • partite junior: 4,9
  • Wheelchair: 4,6

Una volta accertato il valore, si continuerà fino al completamento di un numero pari di game in quel set (o al termine del tie-break, se applicabile). Da qui una distinzione. Se la partita è in corso su campi esterni, verrà sospesa; se la partita è in corso nelle arene (dotate di sistemi di refrigerazione), il tetto verrà chiuso per il resto dell'incontro. Durante una sospensione verrà monitorato dal Referee l'AO-HSS per determinare quando il gioco potrà riprendere. Una volta decisa la ripresa, ogni giocatore riceverà almeno 30 minuti di preavviso

