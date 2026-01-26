Sinner-Darderi agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
È derby azzurro agli ottavi di finale degli Australian Open: sulla Margaret Court Arena si sfidano Sinner e Darderi. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Si gioca sulla Margaret Court Arena, campo che Sinner finora non aveva mai calcato avendo sempre giocato sul Centrale
Anche oggi giornata piuttosto calda a Melbourne, dove sono le 18 e le temperature sono destinate a scendere
Darderi è al suo primo ottavo di finale a livello Slam in carriera
Conclusa Rybakina-Mertens: Sinner in campo tra circa 20'!
Jannik Sinner non ha mai affrontato Luciano Darderi. Quello sul cemento di Melbourne sarà dunque il primo incontro tra i due.
Darderi, il cammino agli Australian Open
- Luciano Darderi - Cristian Garin 3-0 (7-6, 7-5, 7-63)
- Luciano Darderi - Sebastian Baez 3-1 (6-3, 1-6, 6-4, 6-3)
- Luciano Darderi - Karen Khachanov 3-1 (7-6, 3-6, 6-3, 6-4)
Sinner, il cammino agli Australian Open
- Jannik Sinner - Hugo Gaston 2-0 (6-2, 6-1, rit.)
- Jannik Sinner - James Duckworth 3-0 (6-1, 6-4, 6-2)
- Jannik Sinner - Elliot Spizzirri 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4)
Lotta, sofferenza e personalità. C'è tutto nella vittoria di Jannik Sinner contro Eliot Spizzirri, una dimostrazione da vero fenomeno nella gestione di una situazione fisicamente e mentalmente complessa. Jannik ha dovuto fare i conti non solo contro l’avversario, ma anche contro il gran caldo australiano, soffrendo fino a essere piegato dai crampi. A fine match l’ammissione lucida: "Sono stato fortunato con la chiusura del tetto". Il racconto.
Sinner-Spizzirri, una partita da film: la RICOSTRUZIONEVai al contenuto
Le condizioni meteo di Melbourne di sabato scorso erano davvero brutali a causa del grande caldo. Non solo Sinner, ma anche Luciano Darderi ha sofferto di un improvviso attacco di crampi mentre era intervistato in diretta in televisione. "Scusate", ha detto l'azzurro accasciandosi e cercando di stirare la gamba mentre veniva consolato dai due conduttori.
Caldo estremo a Melbourne, Darderi colpito dai crampi... in diretta tv!Vai al contenuto
Sinner-Darderi e quell'allenamento a Dubai
Sinner si prepara al 18° derby in carriera nel circuito maggiore: l'avversario negli ottavi di finale degli Australian Open, infatti, sarà Luciano Darderi. Jannik è imbattuto con i connazionali, con l'incredibile record di 17-0. L'ultima sconfitta con italiani risale alle quali di un Masters 1000 nel 2020. Di seguito tutti i precedenti
Sinner e l'imbattibilità nei derby: li ricordi tutti?Vai al contenuto
Dopo la sofferta vittoria su Spizzirri, Jannik Sinner tornerà in campo lunedì per gli ottavi di finale: di fronte ci sarà il connazionale Luciano Darderi, mai affrontato prima in carriera. Match in programma sulla Margaret Court Arena non prima delle 8. Di seguito il potenziale cammino di Jannik fino alla finale
Sinner-Darderi lunedì alle 8: il tabelloneVai al contenuto
Jannik Sinner ha svolto un allenamento leggero il giorno dopo la faticosa vittoria con Spizzirri, condizionata dal caldo e dai crampi. Il n°2 del mondo ha lavorato al chiuso sul Campo 8, palleggiando con Cahill e Vagnozzi, senza la presenza di sparring partner. Intensità ridotta rispetto al solito per il campione in carica, che però è parso sereno e senza strascichi fisici. Lunedì Jannik sfiderà Luciano Darderi nel derby di ottavi di finale, in programma non prima delle 8 del mattino sulla Margaret Court Arena. Nel VIDEO le ultime news dalla nostra inviata a Melbourne, Eleonora Cottarelli
Sinner, allenamento leggero e indoor. VIDEOVai al contenuto
Sinner-Spizzirri in campo al termine di Rybakina-Mertens, ora impegnate sulla Margaret Court Arena
La giornata di Jannik a Melbourne. VIDEO
Un giorno agli Australian Open 2026 con Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha condiviso la sua routine australiana sul proprio canale YouTube tra bagni ghiacciati, colazioni bilanciate, relax e allenamenti
Sinner ha registrato la sua 19esima vittoria consecutiva a livello di Tour. Non ha perso una partita da quando è stato sconfitto da Griekspoor al terzo turno allo Shanghai-1000 lo scorso anno e attualmente è alla terza striscia vincente più lunga a livello di Tour della sua carriera. Ha registrato una striscia di 26 vittorie consecutive dallo Shanghai-1000 del 2024 fino alle semifinali dello Roma-1000 del 2025 e una striscia di 19 vittorie consecutive dall'ottava finale di Coppa Davis del 2023 fino ai quarti di finale dell'Indian Wells-1000 del 2024
A Melbourne c'è già un azzurro ai quarti di finale: è Lorenzo Musetti che ha battuto in tre set lo statunitense Taylor Fritz con una prestazione magistrale. Il carrarino tornerà in campo mercoledì contro Novak Djokovic
Musetti ai quarti: Fritz battuto in tre setVai al contenuto
Prima del match con Spizzirri, Sinner aveva vinto le sue ultime 12 partite senza perdere un set. Non ne perdeva uno dalla vittoria per 3 set contro Zverev nella finale di Vienna dello scorso anno
Sinner punta a raggiungere la sua sesta finale consecutiva del Grande Slam e a diventare il terzo giocatore dell'Era Open a registrare una striscia di 6 o più finali di singolare maschile del Grande Slam, dopo Federer (che ha registrato una striscia di 10 finali del Grande Slam da Wimbledon 2005 agli US Open 2007 e una striscia di 8 finali del Grande Slam dal Roland Garros 2008 agli Australian Open 2010) e Djokovic (che ha registrato una striscia di 6 finali del Grande Slam dall'Australian Open 2015 al Roland Garros 2016)
Sinner punta anche a diventare il quarto giocatore nella storia a vincere 3 titoli consecutivi nel singolare maschile all'Australian Open, dopo Jack Crawford (che vinse 3 titoli consecutivi nel 1931-33), Roy Emerson (che vinse 5 titoli consecutivi nel 1963-67) e Djokovic (che vinse 3 titoli consecutivi nel 2011-13 e di nuovo nel 2019-21).
Sinner punta a diventare il quinto giocatore dell'era Open a vincere 3 titoli di singolare maschile agli Australian Open, dopo Novak Djokovic (10 titoli agli Australian Open), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) e Mats Wilander (3).
Sinner è diventato il primo giocatore a difendere con successo il suo primo titolo del Grande Slam nel singolare maschile dal 2005-06, quando Rafael Nadal vinse il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros del 2005 e lo mantenne nel 2006.
Sinner è due volte campione dell'Australian Open. Ha sconfitto Daniil Medvedev vincendo il suo primo titolo qui nel 2024 e ha difeso con successo il titolo lo scorso anno, sconfiggendo Alexander Zverev in finale.
Si gioca sulla Margaret Court Arena non prima delle 8 (dopo Rybakina-Mertens)
Jannik Sinner affronta Luciano Darderi negli ottavi degli Australian Open