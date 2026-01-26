Sinner ha registrato la sua 19esima vittoria consecutiva a livello di Tour. Non ha perso una partita da quando è stato sconfitto da Griekspoor al terzo turno allo Shanghai-1000 lo scorso anno e attualmente è alla terza striscia vincente più lunga a livello di Tour della sua carriera. Ha registrato una striscia di 26 vittorie consecutive dallo Shanghai-1000 del 2024 fino alle semifinali dello Roma-1000 del 2025 e una striscia di 19 vittorie consecutive dall'ottava finale di Coppa Davis del 2023 fino ai quarti di finale dell'Indian Wells-1000 del 2024