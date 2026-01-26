Musetti-Fritz agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
Alla seconda settimana degli Australian Open per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti affronta Taylor Fritz per un posto nei quarti di finale contro Novak Djokovic. Il match è in programma non prima delle ore 4 sulla Rod Laver Arena. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Musetti punta a sconfiggere un giocatore top 10 in uno Slam per la seconda volta in carriera. Ha un record di 1-7 contro i giocatori top 10 negli Slam, con la sua unica vittoria arrivata contro il numero 10 Holger Rune agli ottavi di finale del Roland Garros 2025.
Il percorso di Musetti agli Australian Open
- 1° turno: b. Collignon 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 rit.
- 2° turno: b. Sonego 6-3, 6-3, 6-4
- 3° turno: b. Machac 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2
Musetti: "Sono più maturo, ma posso migliorare"
Musetti: "Ho trovato una soluzione alle difficoltà"
Lorenzo Musetti ha conquistato gli ottavi di finale dopo una partita incredibile contro Tomas Machac: 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 il punteggio finale in favore del carrarino.
Ottavi di finale per Lorenzo Musetti. Il carrarino affronta agli Australian Open l'americano Taylor Fritz.