Djokovic a Nadal durante la finale degli Australian Open: "Rafa, vuoi giocarla?"

aus open

Uno dei momenti più divertenti durante la finale degli Australian Open tra Djokovic e Alcaraz è quando il serbo, dopo un duro scambio con lo spagnolo, chiede a Rafa Nadal (in tribuna): "Vuoi giocare tu, Rafa?", strappando un sorrido al fuoriclasse 39enne. Un momento che ci riporta alla loro splendida rivalità in campo, con oltre 60 sfide giocate a livello Atp. Guarda il momento nel video qui sotto

