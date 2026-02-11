Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Abu Dhabi via Rende: storia dell’ascesa di Bejlek

Michela Curcio
©Getty

La vittoria nel Wta 500 di Abu Dhabi è arrivata dopo un percorso lungo, paziente e meticoloso. Il turning point? Il torneo di Rende. Sara Bejlek ha tutto per ripercorrere la grande tradizione del tennis ceco, evitando di emulare chi non ce l'ha fatta del tutto. E il suo tennis porta dei paragoni davvero illustri

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ