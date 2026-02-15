Introduzione
È tutto pronto per l'Atp 500 di Doha. In Qatar riparte la super sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con Jannik che tornerà in campo per la prima volta dopo la sconfitta in semifinale contro Djokovic agli Australian Open. Qui tutto quello che c'è da sapere sul torneo, da seguire dal 16 al 21 febbraio in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Atp Doha, si parte lunedì su Sky!
- Il primo Atp 500 del 2026 di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz. L'Atp Doha promette spettacolo ed è da seguire tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la precisione, Jannik parteciperà a questo torneo per la prima volta in carriera (non avrà infatti punti da difendere nel ranking), mentre Carlos Alcaraz si presenta in quel di Doha per il secondo anno consecutivo (nel 2025 lo spagnolo venne eliminato ai quarti di finale). Non mancherà anche il campione in carica Andrey Rublev, vincitore nella passata stagione e ora testa di serie numero 5.
Sinner debutta contro Machac, Alcaraz sfida Rinderknech
Nella giornata di sabato è stato sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Doha. Jannik Sinner (qui tutti i suoi possibili avversari) affronterà al primo turno e per la terza volta in carriera il ceco Tomas Machac (numero 31 al mondo). Alcaraz, invece, se la vede contro il francese Rinderknech. Ecco il primo turno dei big.
- [2] SINNER (Ita) vs Machac (Cze)
- [1] Alcaraz (Esp) vs Rinderknech (Fra)
- [3] Bublik (Kaz) vs Qualificato
- [4] Medvedev vs Shang (Chi)
- [5] Rublev vs De Jong (Ned)
- [6] Mensik (Cze) vs Qualificato
- [7] Khachanov vs Munar (Esp)
- [8] Lehecka (Cze) vs Brooksby (Usa)
Il calendario del torneo
- Lunedì 16 febbraio, dalle 11.30: 1° turno
- Martedì 17 febbraio, dalle 11.30: 1° turno
- Mercoledì 18 febbraio, dalle 11.30: ottavi di finale
- Giovedì 19 febbraio, dalle 11.30: quarti di finale
- Venerdì 20 febbraio, dalle 17: semifinale
- Sabato 21 febbraio, alle 19: finale
I punti in palio
- Primo turno: 0 punti
- Ottavi di finale: 50 punti
- Quarti di finale: 100 punti
- Semifinale: 200 punti
- Finalista: 330 punti
- Campione: 500 punti
Il montepremi
Il campione incasserà un assegno da $529,945. Di seguito tutti i premi turno per turno
- Primo turno: $22,095
- Ottavi di finale: $41,435
- Quarti di finale: $77,625
- Semifinale: $151,935
- Finalista: $285,095
- Campione: $529,945
Come è andata l'edizione 2025
- Lo scorso anno a vincere il titolo è stato Andrey Rublev. Il russo (che parteciperà come abbiamo detto già prima anche quest'anno) ha battuto in finale Jack Draper per 7-5, 5-7, 6-1. Nel torneo di doppio, invece, a vincere furono Julian Cash e Lloyd Glasspool contro la coppia composta da Joe Salisbury e Neal Skupski.
L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2025: Andrey RUBLEV
- 2024: Karen KHACHANOV
- 2023: Daniil MEDVEDEV
- 2022: Roberto BAUTISTA AGUT
- 2021: Nikoloz BASILASHVILI
- 2020: Andrey RUBLEV
Dove vedere l'Atp 500 di Doha
- Sarà possibile seguire l'Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. L'appuntamento è su Sky Sport Tennis, il canale di riferimento per gli appassionati dove seguire i live e con il commento in italiano degli gli incontri dei giocatori italiani, oltre ai match principali.