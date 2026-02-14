Sinner debutterà a Doha contro il ceco Tomas Machac (n. 31 del ranking Atp). Cammino non semplice per il numero 2 al mondo che potrebbe affrontare Mensik ai quarti di finale e Bublik in semifinale. Qui tutti i possibili avversari di Jannik a Doha. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 16 al 21 febbraio

IL TABELLONE DELL'ATP 500 DI DOHA