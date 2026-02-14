Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner all'Atp Doha: tabellone e avversari

Tennis fotogallery
7 foto

Sinner debutterà a Doha contro il ceco Tomas Machac (n. 31 del ranking Atp). Cammino non semplice per il numero 2 al mondo che potrebbe affrontare Mensik ai quarti di finale e Bublik in semifinale. Qui tutti i possibili avversari di Jannik a Doha. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 16 al 21 febbraio

IL TABELLONE DELL'ATP 500 DI DOHA

ALTRE FOTOGALLERY

Atp Doha, sabato il sorteggio: Sinner numero 2

Tennis

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che giocherà per la prima volta in...

8 foto

Sinner a 2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp

ranking atp

Non partecipando all'Atp 500 di Rotterdam in programma questa settimana, Carlos Alcaraz perde 500...

30 foto

Il ranking Wta aggiornato: Paolini n. 8

Tennis

Dopo la settimana di tennis conclusa, Jasmine Paolini resta n. 8 al mondo e si prepara al Wta...

11 foto

Alcaraz supera i 60 mln: la classifica montepremi

prize money

Campione agli Australian Open per la prima volta, Carlos Alcaraz supera il "muro" dei 60 milioni...

30 foto

Alcaraz, le foto con il trofeo a Melbourne

aus open

Dopo la vittoria degli Australian Open contro Djokovic in finale, Carlos Alcaraz è stato...

10 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Alcaraz: "È un sogno. Punto anche gli altri Slam"

    aus open

    Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz è tornato a parlare dopo la vittoria degli Australian Open:...

    Musetti: "Costretto a saltare Buenos Aires e Rio"

    Tennis

    Lorenzo Musetti ha postato un messaggio sui social per aggiornare sulle condizioni, dopo...

    Alcaraz vince e scrive sulla telecamera: "4/4"

    aus open

    Dopo la vittoria degli Australian Open per la prima volta in carriera, Carlos Alcaraz ha voluto...