Sinner debutterà a Doha contro il ceco Tomas Machac (n. 31 del ranking Atp). Cammino non semplice per il numero 2 al mondo che potrebbe affrontare Mensik ai quarti di finale e Bublik in semifinale. Qui tutti i possibili avversari di Jannik a Doha. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 16 al 21 febbraio
- Tomas MACHAC (precedenti 2-0 per Jannik)
- Alexei POPYRIN (precedenti 1-1 con Jannik)
- Mubarak Shannan ZAYID (nessun precedente)
- Jakub MENSIK (nessun precedente)
- Zhizhen ZHANG (precedenti 1-0 per Jannik)
- Alexander BUBLIK (precedenti 6-2 per Jannik)
- Arthur FILS (precedenti 1-0 per Jannik)
- Jiri LEHECKA (precedenti 3-0 con Jannik)
- Carlos ALCARAZ (precedenti 10-6 per lo spagnolo)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 8-7 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)