Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Doha: Sinner debutta contro il ceco Machac, con potenziale quarto di finale contro Mensik. Alcaraz sfida il francese Rinderknech. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 16 al 21 febbraio

Inizierà contro Tomas Machac il cammino di Jannik Sinner all'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, al ritorno in campo dopo gli Australian Open, affronterà il ceco per la terza volta in carriera (Sinner è avanti 2-0 nei precedenti). Per Jannik un cammino non semplice, considerando il possibile quarto di finale contro Mensik (vincitore del Masters 1000 di Miami lo scorso anno) e la semifinale contro Bublik. A Doha anche il caldo sarà una discriminante: questo sabato Sinner si è allenato con Medvedev in un caldo infernale, 35 gradi e un cemento infuocato. Presente all'Atp 500 di Doha anche Carlos Alcaraz: il numero 1 al mondo se la vedrà al primo turno contro il francese Arthur Rinderknech, con potenziale quarto di finale contro la testa di serie numero 7 Khachanov.