Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Doha: Sinner debutta contro il ceco Machac, con potenziale quarto di finale contro Mensik. Alcaraz sfida il francese Rinderknech. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 16 al 21 febbraio
Inizierà contro Tomas Machac il cammino di Jannik Sinner all'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, al ritorno in campo dopo gli Australian Open, affronterà il ceco per la terza volta in carriera (Sinner è avanti 2-0 nei precedenti). Per Jannik un cammino non semplice, considerando il possibile quarto di finale contro Mensik (vincitore del Masters 1000 di Miami lo scorso anno) e la semifinale contro Bublik. A Doha anche il caldo sarà una discriminante: questo sabato Sinner si è allenato con Medvedev in un caldo infernale, 35 gradi e un cemento infuocato. Presente all'Atp 500 di Doha anche Carlos Alcaraz: il numero 1 al mondo se la vedrà al primo turno contro il francese Arthur Rinderknech, con potenziale quarto di finale contro la testa di serie numero 7 Khachanov.
Video
L'allenamento di Sinner con Medvedev
Quando giocherà Sinner
Questa domenica 15 febbraio verrà comunicato dagli organizzatori del torneo se Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella giornata di lunedì 16 o martedì 17 febbraio.
Leggi anche
Il tabellone di Sinner all'Atp Doha
Atp Doha, il 1° turno dei big
- [2] SINNER (Ita) vs Machac (Cze)
- [1] Alcaraz (Esp) vs Rinderknech (Fra)
- [3] Bublik (Kaz) vs Qualificato
- [4] Medvedev vs Shang (Chi)
- [5] Rublev vs De Jong (Ned)
- [6] Mensik (Cze) vs Qualificato
- [7] Khachanov vs Munar (Esp)
- [8] Lehecka (Cze) vs Brooksby (Usa)
Atp Doha, i potenziali quarti di finale
- [1] Alcaraz (Esp) vs [7] Khachanov
- [4] Medvedev vs [5] Rublev
- [8] Lehecka (Cze) vs [3] Bublik (Kaz)
- [6] Mensik (Cze) vs [2] SINNER (Ita)