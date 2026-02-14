Offerte Sky
Atp Doha, il tabellone: Sinner debutta contro Machac, Alcaraz sfida Rinderknech

Tennis

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Doha: Sinner debutta contro il ceco Machac, con potenziale quarto di finale contro Mensik. Alcaraz sfida il francese Rinderknech. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 16 al 21 febbraio

ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

Inizierà contro Tomas Machac il cammino di Jannik Sinner all'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, al ritorno in campo dopo gli Australian Open, affronterà il ceco per la terza volta in carriera (Sinner è avanti 2-0 nei precedenti). Per Jannik un cammino non semplice, considerando il possibile quarto di finale contro Mensik (vincitore del Masters 1000 di Miami lo scorso anno) e la semifinale contro Bublik. A Doha anche il caldo sarà una discriminante: questo sabato Sinner si è allenato con Medvedev in un caldo infernale, 35 gradi e un cemento infuocato. Presente all'Atp 500 di Doha anche Carlos Alcaraz: il numero 1 al mondo se la vedrà al primo turno contro il francese Arthur Rinderknech, con potenziale quarto di finale contro la testa di serie numero 7 Khachanov.

Video

L'allenamento di Sinner con Medvedev

Quando giocherà Sinner

Questa domenica 15 febbraio verrà comunicato dagli organizzatori del torneo se Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella giornata di lunedì 16 o martedì 17 febbraio.

Leggi anche

Il tabellone di Sinner all'Atp Doha

Atp Doha, il 1° turno dei big

  • [2] SINNER (Ita) vs Machac (Cze)
  • [1] Alcaraz (Esp) vs Rinderknech (Fra)
  • [3] Bublik (Kaz) vs Qualificato
  • [4] Medvedev vs Shang (Chi)
  • [5] Rublev vs De Jong (Ned)
  • [6] Mensik (Cze) vs Qualificato
  • [7] Khachanov vs Munar (Esp)
  • [8] Lehecka (Cze) vs Brooksby (Usa)

Atp Doha, i potenziali quarti di finale

  • [1] Alcaraz (Esp) vs [7] Khachanov
  • [4] Medvedev vs  [5] Rublev
  • [8] Lehecka (Cze) vs [3] Bublik (Kaz)
  • [6] Mensik (Cze) vs [2] SINNER (Ita)

