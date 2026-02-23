Cinque tornei da oggi LIVE su Sky: il programma

Offerte Sky
Atp Dubai e Acapulco, dove vedere in tv e streaming

guida tv

Altra settimana di grande tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Cinque tornei in programma, con gli Atp 500 di Dubai e Acapulco, l'Atp 250 di Santiago e i tornei Wta 500 di Merida e il Wta 250 di Austin

RISULTATI LIVE

Continua la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOWCinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 23 febbraio a domenica 1° marzo: tre del circuito maschile ATP con gli ATP 500 di Dubai e Acapulco, con l’ATP 250 di Santiago; due del circuito femminile WTA con il WTA 500 di Merida e il WTA 250 di Austin.

Sky Sport Tennis il campo Centrale

Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, un’opportunità in più per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo più coinvolgente e semplice. Basta sintonizzarsi sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky; nella sezione classifiche, l’aggiornamento in tempo reale del ranking ATP e WTA.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTAAggiornamenti, interviste e rubriche sono sempre disponibili anche su Sky Sport 24, su  SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata interamente al tennis a cura di Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire tutto che accade nel mondo del tennis: le storie, i protagonisti raccontanti con un punto di vista inedito, per godersi tutta la bellezza di questo meraviglioso sport.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 23 febbraio

  • Dalle 11 - Il meglio dei tornei su Sky Sport Uno (fino alle 19), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Martedì 24 febbraio

  • Dalle 11 - Il meglio dei tornei su Sky Sport Uno (fino alle 17.15), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Mercoledì 25 febbraio

  • Dalle 11 - Il meglio dei tornei su Sky Sport Uno (fino alle 17), su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Giovedì 26 febbraio

  • Dalle 11 - Il meglio dei tornei su Sky Sport Uno (fino alle 16), su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Mix (fino alle 18.45)

Venerdì 27 febbraio

  • Alle 14 – 1a semifinale ATP 500 Dubai su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix
  • Alle 16 – 2a semifinale ATP 500 Dubai su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
  • Alle 17 – Il meglio dei tornei WTA 500 Merida, ATP 250 Santiago, WTA 250 Austin su Sky Sport Max e Sky Sport Mix (fino alle 20.30)
  • Alle 18 – Il meglio dei tornei WTA 500 Merida, ATP 250 Santiago, WTA 250 Austin su Sky Sport Tennis (fino alle 02.00) e Sky Sport Max
  • Alle 02.00 – 1a semifinale ATP 500 Acapulco su Sky Sport Tennis
  • Alle 03.00 – 2a semifinale ATP 500 Acapulco su Sky Sport Tennis

Sabato 28 febbraio

  • Alle 16 – finale ATP 500 Dubai su Sky Sport Tennis
  • Alle 20 – 1a semifinale WTA 250 Austin su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix
  • Alle 22 – 1a semifinale ATP 250 Santiago su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix
  • Alle 00.00 – 2a semifinale ATP 250 Santiago su Sky Sport Tennis

Domenica 1° marzo

  • Alle 19 - finale WTA 250 Austin su Sky Sport Tennis
  • Alle 23.30 – finale ATP 250 Santiago su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • Alle 00.00 – finale WTA 500 Merida su Sky Sport Arena

