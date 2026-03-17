Dopo la scorpacciata di Indian Wells, con il trionfo di Jannik Sinner, il grande tennis si trasferisce in Florida per il Miami Open, torneo combined ATP e WTA 1000, in programma da martedì 17 a domenica 29 marzo. Tutto ovviamente da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 17 marzo, fino a domenica 29 marzo, spazio all’edizione 2026 del “Miami Open presented by Itaú”, secondo appuntamento stagionale combined dei circuiti ATP Masters 1000 e WTA 1000 negli Stati Uniti. Archiviato il torneo di Indian Wells, il circuito si sposta ora sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Il programma prenderà il via con gli incontri del tabellone femminile, mentre il singolare maschile scatterà il giorno successivo. Il torneo rappresenta l’ultimo grande appuntamento sul cemento nordamericano prima dell’inizio della stagione europea sulla terra rossa, con i tornei di Monte Carlo, Madrid e Roma, tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Due italiani nelle prime 4 teste di serie Con l’assenza di Djokovic, per la prima volta avremo due italiani nelle prime 4 teste di serie che sono, nell’ordine: Alcaraz, Sinner, Zverev e Musetti. Usufruiscono del “bye” al primo turno anche Cobolli e Darderi. In tabellone al primo turno ci sono invece Berrettini ed Arnaldi. Nelle qualificazioni sconfitto Maestrelli, questo martedì Bellucci giocherà il secondo turno. Fra le donne (con Sabalenka e Rybakina le prime due teste di serie) sono due le ragazze italiane: Paolini ammessa al secondo turno come testa di serie n.7 e Cocciaretto (che rientra dopo lo stop per infortunio), mentre Trevisan e Stefanini sono uscite al primo turno delle qualificazioni.

La squadra di Sky Sport Per la copertura editoriale dell’evento, pronta la squadra di telecronisti Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Federico Ferrero, Riccardo Bisti e Lorenzo Cazzaniga. Il commento tecnico sarà di: Paolo Bertolucci, Barbara Reggi, Laura Golarsa, Salvatore Caruso, Laura Garrone e Andrea Arnaboldi. Angelo Mangiante seguirà il torneo come inviato a Miami. Su Sky Sport 24 aggiornamenti costanti, collegamenti live e interviste. Ogni giorno, studi prepartita affidati a Eleonora Cottarelli alle 15.45 su Sky Sport Tennis e Sky Sport 24 con notizie, approfondimenti e il quadro completo della giornata di gioco.

Su Sky Sport Plus ed Extra Match tutti gli incontri Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, attivo anche Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.