Alcaraz tra tennis e golf: il dump a Indian Wells

Non solo tennis: a Indian Wells i big hanno avuto anche il tempo di sfidarsi sul "green". A svelarcelo, il "photodump" di Carlos Alcaraz su Instagram: il numero 1 al mondo, eliminato in semifinale in California, ha condiviso sui social le sue foto preferite delle due settimane che ha trascorso nel "Tennis Paradise". Tra momenti di svago, pranzi a base di paella e scarpe nuove, spicca un selfie molto speciale che Alcaraz ha scattato insieme a due compagni di "golf" molto speciali: Novak Djokovic e Sascha Zverev. I tre avevano più volte raccontato in conferenza stampa di essersi divertiti insieme tra una partita e un'altra e la foto testimonia la stima reciproca tra i tre, che attualmente occupano rispettivamente la prima, la terza e la quarta posizione nel ranking ATP.