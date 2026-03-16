Alcaraz tra tennis e golf: il dump a Indian Wells

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Alcaraz a Indian Wells gioca a golf con Djokovic e Zverev. La FOTO

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Carlos Alcaraz ha postato, sul suo profilo Instagram, una serie di foto per riassumere i giorni trascorsi negli Stati Uniti per il torneo di Indian Wells. Spicca una foto scattata su un campo da golf insieme a Sascha Zverev e a Novak Djokovic, i numeri 3 e 4 del ranking ATP

E ORA C'È MIAMI: IL TABELLONE

Non solo tennis: a Indian Wells i big hanno avuto anche il tempo di sfidarsi sul "green". A svelarcelo, il "photodump" di Carlos Alcaraz su Instagram: il numero 1 al mondo, eliminato in semifinale in California, ha condiviso sui social le sue foto preferite delle due settimane che ha trascorso nel "Tennis Paradise". Tra momenti di svago, pranzi a base di paella e scarpe nuove, spicca un selfie molto speciale che Alcaraz ha scattato insieme a due compagni di "golf" molto speciali: Novak Djokovic e Sascha Zverev. I tre avevano più volte raccontato in conferenza stampa di essersi divertiti insieme tra una partita e un'altra e la foto testimonia la stima reciproca tra i tre, che attualmente occupano rispettivamente la prima, la terza e la quarta posizione nel ranking ATP.

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