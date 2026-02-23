Lorenzo Musetti ha recuperato dall'infortunio avuto nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic e tornerà in campo al Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 15 marzo su Sky e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti prepara il ritorno in campo. Il carrarino, che per via dell'infortunio accusato nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic non ha partecipato ai tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Acapulco, ha ricevuto l'ok dei medici per poter tornare a giocare. Musetti, attualmente numero 5 del mondo, prenderà parte ai due Masters 1000 americani: il primo a Indian Wells, al via il prossimo 4 marzo e da seguire live su Sky e in streaming su NOW, e il secondo a Miami, in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo.