Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Musetti, esami ok: giocherà l'Atp Indian Wells

Tennis

Lorenzo Musetti ha recuperato dall'infortunio avuto nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic e tornerà in campo al Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 15 marzo su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Lorenzo Musetti prepara il ritorno in campo. Il carrarino, che per via dell'infortunio accusato nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic non ha partecipato ai tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Acapulco, ha ricevuto l'ok dei medici per poter tornare a giocare. Musetti, attualmente numero 5 del mondo, prenderà parte ai due Masters 1000 americani: il primo a Indian Wells, al via il prossimo 4 marzo e da seguire live su Sky e in streaming su NOW, e il secondo a Miami, in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cinque tornei da oggi LIVE su Sky: il programma

guida tv

Altra settimana di grande tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming...

Finali a Rio e Delray Beach: il programma su Sky

Tennis

Giornata dedicata alle finali tra Rio de Janeiro e Delray Beach. Negli States sarà derby...

Cobolli ko in semifinale: Korda vince in 2 set

atp delray beach

Stop a un passo dalla finale per Flavio Cobolli, battuto in due set da Sebastian Korda. Una...

Alcaraz conquista Doha: Fils ko in 50 minuti!

atp doha

Carlos Alcaraz conquista l'Atp 500 di Doha battendo in finale Arthur Fils con un perentorio 6-2,...

Finale a Doha e non solo: il programma oggi su Sky

guida tv

Si entra nelle fasi decisive nei quattro tornei della settimana. A Doha è in programma la finale...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS