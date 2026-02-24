Martedì di tennis da non perdere e da vivere come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW . All'Atp 250 di Santiago spazio a Matteo Berrettini . Dopo l'eliminazione ai quarti di finale a Rio de Janeiro, l'azzurro (testa di serie numero 6) affronterà al primo turno il 24enne americano Emilio Nava per la prima volta a livello Atp. Sempre a Santiago, in campo anche Francesco Passaro che sfida il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. All'Atp 500 di Acapulco, invece, in campo Flavio Cobolli e Mattia Bellucci rispettivamente contro Pacheco e Hijikata.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.