Atp Santiago e Atp Acapulco, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

A Santiago debutta Matteo Berrettini contro Emilio Nava, mentre Passaro affronta Vallejo. Al '500' di Acapulco, invece, in campo Cobolli e Bellucci. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Martedì di tennis da non perdere e da vivere come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW. All'Atp 250 di Santiago spazio a Matteo Berrettini. Dopo l'eliminazione ai quarti di finale a Rio de Janeiro, l'azzurro (testa di serie numero 6) affronterà al primo turno il 24enne americano Emilio Nava per la prima volta a livello Atp. Sempre a Santiago, in campo anche Francesco Passaro che sfida il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. All'Atp 500 di Acapulco, invece, in campo Flavio Cobolli e Mattia Bellucci rispettivamente contro Pacheco e Hijikata.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11 - Atp Dubai: Medvedev vs Shang (Chn)
  • a seguire - Atp Dubai: Balaji/Oberleitner vs BOLELLI/VAVASSORI
  • a seguire - Atp Dubai: Struff (Ger) vs Bublik (Kaz)
  • non prima delle 16 - Atp Dubai: Humbert (Fra) vs Tsitsipas (Gre)
  • a seguire - Atp Dubai: Rublev vs Royer (Fra)
  • ore 19 - Atp Santiago: Nava (Usa) vs BERRETTINI (Ita)
  • a seguire - Atp Santiago: J. Cerundolo (Arg) vs Garin (Chi)
  • ore 1 - Atp Acapulco: Pacheco Mendez (Mex) vs COBOLLI (Ita)
  • a seguire - Atp Acapulco: Hijikata (Aus) vs BELLUCCI (Ita)
  • a seguire - Atp Acapulco: Ruud (Nor) vs Wu (Chn)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 22.30 - Wta Merida: Bucsa (Esp) vs Vekic (Cro)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

