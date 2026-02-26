Sarà una notte azzurra in Messico tra Merida e Acapulco. Nello Yucutan debutta Jasmine Paolini, n. 1 del seeding, contro l'australiana Priscilla Hon. Ad Acapulco, invece, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci vanno a caccia delle semifinali. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sarà notte di tennis azzurro in Messico sull'asse Merida-Acapulco , in diretta su Sky e in streaming su NOW . Tre italiani in campo, con il primo appuntamento fissato per l'1 italiana. Jasmine Paolini farà il suo debutto al Wta 500 di Merida contro l'australiana Priscilla Hon, n. 136 al mondo. La toscana, n. 1 del seeding in Messico, vuole ripartire dopo tre sconfitte consecutive. In contemporanea, ad Acapulco, scenderà in campo Flavio Cobolli nel quarto di finale contro il cinese Yibing Wu, n. 142 Atp proveniente dalle qualificazioni. Una sfida da non sottovalutare per il romano visto che Wu ha eliminato al primo turno Casper Ruud. A chiudere la notte azzurra sarà Mattia Bellucci . Reduce dalla grande prestazione con Davidovich Fokina, il lombardo affronterà Frances Tiafoe, n. 8 del seeding in Messico. Tra i due c'è un solo precedente che risale al Roland Garros 2024, in cui vinse lo statunitense al quinto set.

