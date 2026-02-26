Offerte Sky
Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 26 febbraio

Tennis

Sarà una notte azzurra in Messico tra Merida e Acapulco. Nello Yucutan debutta Jasmine Paolini, n. 1 del seeding, contro l'australiana Priscilla Hon. Ad Acapulco, invece, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci vanno a caccia delle semifinali. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sarà notte di tennis azzurro in Messico sull'asse Merida-Acapulco, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Tre italiani in campo, con il primo appuntamento fissato per l'1 italiana. Jasmine Paolini farà il suo debutto al Wta 500 di Merida contro l'australiana Priscilla Hon, n. 136 al mondo. La toscana, n. 1 del seeding in Messico, vuole ripartire dopo tre sconfitte consecutive. In contemporanea, ad Acapulco, scenderà in campo Flavio Cobolli nel quarto di finale contro il cinese Yibing Wu, n. 142 Atp proveniente dalle qualificazioni. Una sfida da non sottovalutare per il romano visto che Wu ha eliminato al primo turno Casper Ruud. A chiudere la notte azzurra sarà Mattia Bellucci. Reduce dalla grande prestazione con Davidovich Fokina, il lombardo affronterà Frances Tiafoe, n. 8 del seeding in Messico. Tra i due c'è un solo precedente che risale al Roland Garros 2024, in cui vinse lo statunitense al quinto set.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 1 - Wta Merida: PAOLINI (Ita) vs Hon (Aus)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11 - Atp Dubai: Nouza/Rikl vs BOLELLI/VAVASSORI
  • a seguire - Atp Dubai: Auger-Aliassime (Can) vs Lehecka (Cze)
  • ore 16 - Atp Dubai: Rublev vs Rinderknech (Fra)
  • a seguire - Atp Dubai: Mensik (Cze) vs Griekspoor (Ned)
  • a seguire - Atp Santiago: F. Cerundolo (Arg) vs Moller (Den)
  • ore 21 - Wta Merida: Bouzas Maneiro (Esp) vs Frech (Pol)
  • a seguire - Atp Santiago: Garin (Chi) vs Baez (Arg)
  • ore 1 - Atp Acapulco: COBOLLI (Ita) vs Wu (Chn)
  • a seguire - Atp Acapulco: BELLUCCI (Ita) vs Tiafoe (Usa)
  • a seguire - Atp Acapulco: Vacherot o Monfils vs Nakashima (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

