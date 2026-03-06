Qualcosa si muove dietro Sinner e Alcaraz
Il tennis è in quella fase della stagione con la più grossa distanza temporale tra uno Slam e il successivo. La preparazione fisica è molto intensa e pesa sui risultati. Ma alle spalle dei primi due al mondo stanno emergendo nomi nuovi, da Mensik a Fils, aspettando Fonseca e Musetti. Un fermento positivo, per raggiungere un livello più alto di competitività e spettacolo
