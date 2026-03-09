Offerte Sky
Joao Fonseca, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Indian Wells

la scheda

Introduzione

Finalmente Jannik Sinner contro quello che per molti può essere considerato il suo erede o almeno uno dei principali rivali negli anni a venire, il brasiliano Joao Fonseca. Idolo di un Paese che rivede in lui la speranza di avere un potenziale campione Slam, cresciuto a pane e tennis, ecco chi è "Sinnerzinho". Il match tra Sinner e Fonseca, valido per gli ottavi di finale di Indian Wells, è in programma martedì 10 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-SHAPOVALOV, HIGHLIGHTS - FONSECA, IL PROFILO DA SKY SPORT INSIDER

Quello che devi sapere

Chi è Joao Fonseca

  • Nome: João Franca Guimarães Fonseca.
  • Data di nascita: 21 agosto 2006.
  • Età: 19 anni.
  • Luogo di nascita: Rio de Janeiro, Brasile.
  • Nazionalità: Brasiliana.

Le caratteristiche fisiche e tecniche di Fonseca

  • Altezza: 188 cm 
  • Peso: 81 kg 
  • Mano dominante: Destro.
  • Rovescio: A due mani.
  • Allenatore: Guilherme Teixeira.
  • Passaggio al professionismo: 2024

Fonseca, le sue statistiche in carriera

  • Ranking attuale: n.25
  • Best Ranking: n. 24 (raggiunto il 3 novembre 2025)
  • Titoli ATP Singolare: 2 (Argentina Open 2025, Swiss Indoors 2025).
  • Titoli ATP Doppio: 1 (Rio Open 2026).
  • Montepremi totale: Circa $2.816.305

3/11

Come gioca Fonseca: numeri e statistiche

  • Servizio: Vince l'82-84% dei game al servizio e salva circa il 61% delle palle break concesse.
  • Risposta: Vince circa il 28.7% dei punti sulla prima palla dell'avversario e trasforma il 35% delle palle break.
  • Efficacia sotto pressione: Notevole la sua capacità di gestione dei momenti chiave, con il 66% di punti vinti in situazioni di pressione al servizio

(dati ATP)

Dalle Next Gen al doppio di Rio: i trionfi di Fonseca

  • Fonseca ha vinto in totale quattro titoli nella sua carriera. Il primo, proprio come Sinner, è stato quello delle Next Gen Finals del 2024 in Arabia. 
  • Lo scorso anno sono arrivati poi  l'Argentina Open 2025 (ATP 250) e lo Swiss Indoors 2025 a Basilea (ATP 500), diventando il primo brasiliano a vincere un titolo 500 in singolare.
  • In questa stagione Fonseca ha vinto anche il suo primo titolo in doppio, trionfando al Rio Open, in coppia con il veterano Marcelo Melo

5/11

Come Fonseca è diventato... Fonseca

  • La madre Roberta e il padre Christiano, praticavano diversi sport, così come Joao da bambino.
  • Ha assistito a tutte le edizioni dell'ATP Tour di Rio de Janeiro come tifoso. Guardare i professionisti lo ha motivato a concentrarsi sul tennis e a dedicarsi a questo sport per la sua carriera.
  • È cresciuto a 10 minuti dal sito del Rio Open. Accanto a casa sua c'era il Rio de Janeiro Country Club, dove sua madre lo portava a giocare sui campi in terra battuta., la sua superficie preferita

6/11
pubblicità

"Sinnerzinho": perché Fonseca è stato soprannominato così?

  • Principalmente per le somiglianze stilistiche, tecniche e fisiche con Jannik. Il  brasiliano gioca infatti con un rovescio a due mani un tennis aggressivo, in cui riesce spesso a ribaltare l'azione a suo vantaggio
  • Vuole avere il controllo del punto in mano, sia al servizio che in risposta. E ha una struttura fisica simile a quella dell'italiano n°2 del mondo
  • La velocità di braccio e piedi è davvero notevole, molto simile a quanto vedevamo in Sinner alla sua età

Sinner e il consiglio a Joao: "Passa professionista"

  • L'incontro tra Sinner e Fonseca avviene nell'autunno 2023, quando Joao fa da sparring all'italiano alle ATP Finals di Torino
  • Qui arriva la chiacchierata e il consiglio dell'italiano: "Passa professionista"
  • "Io pensavo proprio di andare all’Università, ho avuto sempre quello nella testa, mi ero anche impegnato con la Virginia University - ha raccontato -. Poi lui, mentre stavo lì in campo, mi ha chiesto: “Davvero vai all’Università?”. E quando gli ho risposto di sì, mi ha subito ribattuto: “Sei troppo forte per l’Università, passa subito professionista”.

8/11
pubblicità

Fonseca, l'idolo assoluto di un Paese

  • Il Brasile ha adottato fin da subito il giovane fenomeno: la speranza è quella di avere nuovamente un tennista capace di vincere tornei importanti come Guga Kuerten, tre Roland Garros in bacheca ed ex n°1 del mondo ormai un quarto di secolo fa
  • Ogni partita in giro per il mondo, Fonseca la gioca in casa: in suo supporto arriva infatti la torcida brasiliana
  • Sinner negli ottavi giocherà sicuramente "in trasferta"...

9/11

Il percorso di Fonseca a Indian Wells

  • Sedicesimi di finale: ha sconfitto la testa di serie n. 23 Tommy Paul con un netto 6-2, 6-3.
  • Trentaduesimi di finale: ha battuto il n. 16 del seeding Karen Khachanov (4-6, 7-6, 6-4), salvando due match point.
  • Primo turno: vittoria contro Raphael Collignon (7-6, 6-4)

Sinner-Fonseca martedì 10 marzo su Sky Sport e NOW

  • Il match tra Sinner e Fonseca, valido per gli ottavi di finale di Indian Wells, è in programma martedì 10 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

