Joao Fonseca, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Indian Wellsla scheda
Introduzione
Finalmente Jannik Sinner contro quello che per molti può essere considerato il suo erede o almeno uno dei principali rivali negli anni a venire, il brasiliano Joao Fonseca. Idolo di un Paese che rivede in lui la speranza di avere un potenziale campione Slam, cresciuto a pane e tennis, ecco chi è "Sinnerzinho". Il match tra Sinner e Fonseca, valido per gli ottavi di finale di Indian Wells, è in programma martedì 10 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
SINNER-SHAPOVALOV, HIGHLIGHTS - FONSECA, IL PROFILO DA SKY SPORT INSIDER
Quello che devi sapere
Chi è Joao Fonseca
- Nome: João Franca Guimarães Fonseca.
- Data di nascita: 21 agosto 2006.
- Età: 19 anni.
- Luogo di nascita: Rio de Janeiro, Brasile.
- Nazionalità: Brasiliana.
Le caratteristiche fisiche e tecniche di Fonseca
- Altezza: 188 cm
- Peso: 81 kg
- Mano dominante: Destro.
- Rovescio: A due mani.
- Allenatore: Guilherme Teixeira.
- Passaggio al professionismo: 2024
Fonseca, le sue statistiche in carriera
- Ranking attuale: n.25
- Best Ranking: n. 24 (raggiunto il 3 novembre 2025)
- Titoli ATP Singolare: 2 (Argentina Open 2025, Swiss Indoors 2025).
- Titoli ATP Doppio: 1 (Rio Open 2026).
- Montepremi totale: Circa $2.816.305
Come gioca Fonseca: numeri e statistiche
- Servizio: Vince l'82-84% dei game al servizio e salva circa il 61% delle palle break concesse.
- Risposta: Vince circa il 28.7% dei punti sulla prima palla dell'avversario e trasforma il 35% delle palle break.
- Efficacia sotto pressione: Notevole la sua capacità di gestione dei momenti chiave, con il 66% di punti vinti in situazioni di pressione al servizio
(dati ATP)
Dalle Next Gen al doppio di Rio: i trionfi di Fonseca
- Fonseca ha vinto in totale quattro titoli nella sua carriera. Il primo, proprio come Sinner, è stato quello delle Next Gen Finals del 2024 in Arabia.
- Lo scorso anno sono arrivati poi l'Argentina Open 2025 (ATP 250) e lo Swiss Indoors 2025 a Basilea (ATP 500), diventando il primo brasiliano a vincere un titolo 500 in singolare.
- In questa stagione Fonseca ha vinto anche il suo primo titolo in doppio, trionfando al Rio Open, in coppia con il veterano Marcelo Melo
Come Fonseca è diventato... Fonseca
- La madre Roberta e il padre Christiano, praticavano diversi sport, così come Joao da bambino.
- Ha assistito a tutte le edizioni dell'ATP Tour di Rio de Janeiro come tifoso. Guardare i professionisti lo ha motivato a concentrarsi sul tennis e a dedicarsi a questo sport per la sua carriera.
- È cresciuto a 10 minuti dal sito del Rio Open. Accanto a casa sua c'era il Rio de Janeiro Country Club, dove sua madre lo portava a giocare sui campi in terra battuta., la sua superficie preferita
"Sinnerzinho": perché Fonseca è stato soprannominato così?
- Principalmente per le somiglianze stilistiche, tecniche e fisiche con Jannik. Il brasiliano gioca infatti con un rovescio a due mani un tennis aggressivo, in cui riesce spesso a ribaltare l'azione a suo vantaggio
- Vuole avere il controllo del punto in mano, sia al servizio che in risposta. E ha una struttura fisica simile a quella dell'italiano n°2 del mondo
- La velocità di braccio e piedi è davvero notevole, molto simile a quanto vedevamo in Sinner alla sua età
Sinner e il consiglio a Joao: "Passa professionista"
- L'incontro tra Sinner e Fonseca avviene nell'autunno 2023, quando Joao fa da sparring all'italiano alle ATP Finals di Torino
- Qui arriva la chiacchierata e il consiglio dell'italiano: "Passa professionista"
- "Io pensavo proprio di andare all’Università, ho avuto sempre quello nella testa, mi ero anche impegnato con la Virginia University - ha raccontato -. Poi lui, mentre stavo lì in campo, mi ha chiesto: “Davvero vai all’Università?”. E quando gli ho risposto di sì, mi ha subito ribattuto: “Sei troppo forte per l’Università, passa subito professionista”.
Fonseca, l'idolo assoluto di un Paese
- Il Brasile ha adottato fin da subito il giovane fenomeno: la speranza è quella di avere nuovamente un tennista capace di vincere tornei importanti come Guga Kuerten, tre Roland Garros in bacheca ed ex n°1 del mondo ormai un quarto di secolo fa
- Ogni partita in giro per il mondo, Fonseca la gioca in casa: in suo supporto arriva infatti la torcida brasiliana
- Sinner negli ottavi giocherà sicuramente "in trasferta"...
Il percorso di Fonseca a Indian Wells
- Sedicesimi di finale: ha sconfitto la testa di serie n. 23 Tommy Paul con un netto 6-2, 6-3.
- Trentaduesimi di finale: ha battuto il n. 16 del seeding Karen Khachanov (4-6, 7-6, 6-4), salvando due match point.
- Primo turno: vittoria contro Raphael Collignon (7-6, 6-4)
Sinner-Fonseca martedì 10 marzo su Sky Sport e NOW
