Introduzione

Finalmente Jannik Sinner contro quello che per molti può essere considerato il suo erede o almeno uno dei principali rivali negli anni a venire, il brasiliano Joao Fonseca. Idolo di un Paese che rivede in lui la speranza di avere un potenziale campione Slam, cresciuto a pane e tennis, ecco chi è "Sinnerzinho". Il match tra Sinner e Fonseca, valido per gli ottavi di finale di Indian Wells, è in programma martedì 10 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-SHAPOVALOV, HIGHLIGHTS - FONSECA, IL PROFILO DA SKY SPORT INSIDER