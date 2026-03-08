Offerte Sky
Sinner-Shapovalov all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita

live atp indian wells

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 al mondo affronta il canadese Denis Shapovalov per la terza volta in carriera. Il match, in programma al termine di Shelton-Tien, è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE

in evidenza

SINNER-SHAPOVALOV LIVE DOPO SHELTON-TIEN SU SKY SPORT TENNIS

LIVE

Sinner è in una serie di 18 vittorie consecutive contro mancini da quando ha perso contro il n. 20 Shelton al 4° turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2023.

Sinner è 60-1 contro giocatori fuori dalla top 20 sui campi in cemento dall’inizio della stagione 2024 (sconfitta contro il n. 31 Griekspoor per ritiro al 3° turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025)

Gli italiani con più vittorie nei Masters 1000

  1. Fabio Fognini 96
  2. Jannik Sinner 95
  3. Andreas Seppi 66
  4. Lorenzo Musetti 47
  5. Lorenzo Sonego 36

In caso di vittoria oggi, Jannik Sinner eguaglierebbe Fabio Fognini  al primo posto tra gli italiani con più successi nei Masters 1000 (dal 1990). Il ligure è a quota 96, l'altoatesino a 95

Il percorso di Shapovalov a Indian Wells

  • 1° turno: Shapovalov b. Tsitsipas 6-2, 3-6, 6-4
  • 2° turno: Shapovalov b. Etcheverry 6-3, 2-6, 7-6

Il warm up di Sinner con Norrie

Sinner ha svolto poco fa il warm up prima del match con Shapovalov. Dall'altra parte della rete c'era il britannico Norrie, mancino come l'avversario di oggi di Jannik

Sinner show: il passante in recupero è da applausi

Sinner: "Buona partenza, sto lavorando tanto"

Sinner è reduce dalla vittoria al debutto contro il ceco qualificato Svrcina. Match dominato da Jannik, che ha chiuso con un netto doppio 6-1.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE: Shelton (Usa) vs Tien (Usa)
  • a seguire: Shapovalov (Can) vs SINNER (Ita)
  • non prima delle 2: COBOLLI (Ita) vs Tiafoe (Usa)
  • a seguire: Fonseca (Bra) vs Paul (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • LIVE: Nakashima (Usa) vs Zverev (Ger)
  • a seguire: Tomljanovic (Aus) vs PAOLINI (Ita)
  • a seguire: Fucsovics (Hun) vs Fils (Fra)
  • a seguire: Diallo (Can) vs Auger-Aliassime (Can)

Il match è in programma dopo il derby americano tra Shelton e Tien e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla del match in programma sul Centrale

Ritorno in campo al Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner. Il numero due al mondo affronta la terzo turno il candese Denis Shapovalov

