Darderi guarda già oltre: "Obiettivo? Gli italiani in top 10"

Lunedì 16 marzo il ranking vede un nuovo italiano tra i top 20, è il quarto dopo Sinner, Musetti e Cobolli. “È un motivo di orgoglio anche per tutto il percorso: me l'ero prefissato l'anno scorso, quando ero molto in difficoltà”. Come ne è uscito e cosa punta ora: l'intervista da Miami
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi