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l'intervista

Darderi guarda già oltre: "Obiettivo? Gli italiani in top 10"

Angelo Mangiante

Lunedì 16 marzo il ranking vede un nuovo italiano tra i top 20, è il quarto dopo Sinner, Musetti e Cobolli. “È un motivo di orgoglio anche per tutto il percorso: me l'ero prefissato l'anno scorso, quando ero molto in difficoltà”. Come ne è uscito e cosa punta ora: l'intervista da Miami

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