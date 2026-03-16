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Servizio, preparazione atletica e... così Sinner è tornato alla vittoria a Indian Wells

Stefano Pescosolido

Contro Medvedev, il lavoro sul servizio portato avanti in questi mesi ha fatto la differenza. Migliore anche la condizione atletica, anche se sulla resistenza c'è ancora margine. E a Miami, Sinner si può esaltare ancora di più

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