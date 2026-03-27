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il talento

L'allievo di Nadal che studia da Alcaraz: Landaluce è il nuovo volto del tennis spagnolo

Michela Curcio
©Getty

Al Master di Miami il ventenne madrileno si è messo in mostra arrivando fino ai quarti di finale, battendo agli ottavi proprio quel Sebastian Korda che aveva eliminato in precedenza il suo 'mentore' Carlos Alcaraz. Formato all'accademia di un idolo come Rafa Nadal, con lui la Spagna comincia a sognare un futuro da favorita anche per la Coppa Davis

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